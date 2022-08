Großeinsatz im Landkreis München: Autos brennen aus - Flammen greifen auf Haus über

Von: Günter Hiel

Die Feuerwehr war mit 60 Kräften im Einsatz. © Symbolfoto: Armin Forster

In der Nacht auf Montag sind an der Eichenstraße in Taufkirchen zwei Pkw ausgebrannt. Die Flammen griffen auf ein leer stehendes Gebäude des Einkaufszentrums über. Großeinsatz für die Feuerwehr.

Taufkirchen – Am Montag um 0.50 Uhr ging der Alarm bei der Feuerwehr ein: zwei Pkw brennen am ehemalige Einkaufszentrum Lindenpassage. Da die Fahrzeuge direkt an der Hauswand abgestellt waren bestand die Gefahr, dass die Flammen aufs Gebäue übergreifen.

Feuerwehr verhindert Ausbreiten der Flammen

Was dann auch passierte, trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr. Die Einsatzkräfte konnten den Schaden begrenzen, das Gebäude fing nicht wirklich Feuer. „Der eigentliche Brand war gleich gelöscht“, sagt Jochen Schendel. Der stellvertretende Kommandant der Freiwwilligen Feuerwehr Taufkirchen hat den Einsatz geleitet.

Großeinsatz in Taufkirchen: Feuerwehr muss Dach und Fassade öffnen

Doch unter der Dachverkleidung und der Fassade hatten sich Glutnester gebildet. Die Feuerwehr musste auf einer Länge von zehn, 15 Metern das Dach aufschneiden und auch die Fassadenverkleidung öffnen, um Glutnester abzulöschen und danach noch alles mit der Wärmebildkamera zu kontrollieren, meldet die Feuerwehreinsatzzentrale. Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren Taufkirchen und Unterhaching, die Kreisbrandinspektion und der ABC-Zug München-Land; zusammen 60 Kräfte. Um 3.15 Uhr waren die letzten wieder eingerückt.



Brandfahnder der Polizei ermitteln in alle Richtungen

Am Montag sind Brandfahnder der Polizei zur Lindenpassage rausgefahren. Sie ermitteln in alle Richtungen, sagt ein Sprecher des Polizeipräsidiums; technischer Defekt, Fahrlässigkeit oder gar Vorsatz, also Brandstiftung. Die beiden Fahrzeuge, ein Mercedes und ein Peugeot, waren laut Polizei schrottreif und ohne Kennzeichen. Da aber auch das Gebäude vom Brand in Mitleidenschaft gezogen worden ist, dürfte der Schaden beträchtlich sein, heißt es in einer ersten Einschätzung aus dem Präsidium.

