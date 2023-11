Porsche überschlägt sich auf A8: 45.000 Euro Schaden – Fahrer im Krankenhaus

Von: Laura Forster

Eine Porsche 911 ist am Sonntagabend ins Schleudern gekommen. Der Fahrer hatte laut Polizei einen Schutzengel. © Symbolfoto/Manuel Hollenbach

Zu schnell war am Sonntagabend ein 58-Jähriger aus München mit seinem Porsche 911 Carrera auf der A8 unterwegs. Der Wagen kam auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern und überschlug sich.

Taufkirchen - Der Fahrer eines Porsche 911 Carrera hatte am Sonntagabend einen Schutzengel, so schreibt es zumindest die Autobahnpolizeistation Holzkirchen in ihrem Pressebericht. Der 58-Jährige aus München war gegen 23 Uhr auf der A8 zwischen den Anschlussstellen Taufkirchen und Unterhaching Richtung München unterwegs - offenbar jedoch viel zu schnell. Der Wagen geriet auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern, der Mann konnte in der Folge den Porsche nicht mehr unter Kontrolle bringen.

Fahrer verliert Kontrolle über Porsche und kommt mit Schleudertrauma ins Krankenhaus

Der Pkw rutschte nach rechts in ein angrenzendes Feld, überschlug sich, rutschte weiter und kam erst nach etwa 400 Metern zum Stehen. Mit einem Schleudertrauma und Prellungen wurde der Mann mit dem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Sein Porsche ist Totalschaden, auch das Feld wurde in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 45.000 Euro geschätzt. Zudem muss der Porschefahrer mit einem Bußgeld und einem Punkt in Flensburg rechnen. Die Bergungsarbeiten dauerten eineinhalb Stunden, zu Behinderungen kam es dadurch nicht.

