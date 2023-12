Schwere Explosion auf Campingplatz: Splitter fliegen durch die Luft – Areal abgeriegelt

Von: Hans Moritz, Tobias Fischbeck

Ein Bild der Verwüstung bot sich den Rettungskräften nach der Verpuffung am Lainer See. © Tobias Fischbeck

Auf dem Camping am Lainer See bei Taufkirchen hat sich am Freitagvormittag eine schwere Explosion ereignet. Drei Personen wurden dabei teils schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Die Kripo Erding ermittelt.

Taufkirchen - Nach ersten Erkenntnissen wurden in der Holzhütte. die wohl noch relativ neu war war, Arbeiten durchgeführt. Aus noch unbekannter Ursache muss es zu einem Funken oder Flamme gekommen sein. Gas dürfte im Spiel gewesen sein, denn es kam gegen 10.45 Uhr zu einer schweren Verpuffung.

Deren Wucht war so enorm, dass es die Hütte in alle Einzelteile zerlegte, die Außenwände wurden regelrecht weggeschleudert. Ganze Bretter und einzelne Splitter flogen meterweit umher. Teils wurden auch die angrenzenden Hütten erheblich beschädigt.

Explosion auf Campingplatz in Taufkirchen: Großaufgebot von Rettern im Einsatz

Die drei Personen in der Hütte erlitten Brand- und Explosionswunden. Die Verletzungen erwiesen sich aber nicht als lebensbedrohlich.

Ein Großaufgebot an Feuerwehren, Rettungsdiensten und der Polizei aus den Landkreisen Erding und Landshut eilten zu dem Badeweiher. Darunter waren auch Notärzte.

Das gesamte Areal wurde abgesperrt, die Kripo Erding hat die Ermittlungen übernommen. Der Sachschaden dürfte mehrere 10.000 Euro betragen.

