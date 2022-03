Personenkontrolle in Taufkirchen eskaliert: Polizei muss Warnschüsse abgeben

Von: Martin Becker

Die Polizei sichert Spuren an der Einsatzstelle. © Thomas Gaulke

Warnschüsse der Polizei waren in Taufkirchen nötig, um drei Männer festzunehmen. Eine Person wurde dabei verletzt und kam ins Krankenhaus.

Taufkirchen – Im Zuge einer Festnahme in Taufkirchen nahe München mussten Polizeibeamte am Donnerstagnachmittag Warnschüsse abgeben. Auf der Hohenbrunner Straße, dem Verbindungsstück zwischen dem Kreisverkehr an der Tegernseer Landstraße und der Autobahnausfahrt Taufkirchen-Ost, hat eine Polizeistreife gegen 16.20 Uhr in einem Pkw „eine Bedrohungssituation wahrgenommen“, berichtet ein Sprecher des Polizeipräsidiums München.

Personenkontrolle in Taufkirchen: Bedrohungssituation in Pkw

Auch eine Schusswaffe sei wahrgenommen worden. Als die Beamten das Fahrzeug zwecks Personenkontrolle stoppten, stiegen drei Männer aus – zwei von ihnen attackierten den Fahrer des Wagens mit einer Schusswaffe und einem Messer. Daraufhin gaben die Polizeibeamten mehrere Warnschüsse ab. Eine zweite Polizeistreife kam hinzu, bei ihrer Festnahme leisteten die Männer mit afghanischer Staatsangehörigkeit massiven Widerstand. Der Fahrer, dem offenbar die Bedrohung in dem Konflikt galt, erlitt leichte Verletzungen und kam in ein Krankenhaus.

Tatort bis in die Abendstunden gesperrt

Zu den weiteren Hintergründen des Vorfalls laufen die Ermittlungen durch Kriminalpolizei und Spurensicherung. Die B471 war in diesem Bereich am Donnerstag wegen des Polizei-Großeinsatzes bis in die Abendstunden großräumig gesperrt.