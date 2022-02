ZDF-Taunuskrimi-Polizeirevier steht nahe München: Gebäude ist ein Geheimtipp in der Filmszene

Folge „Muttertag“ läuft am Montag

+ © Sabine Hermsdorff-Hiss Ort der Wahrheitsfindung: Das Druckhaus an der Pfaffenrieder Straße dient im neuen Taunuskrimi „Muttertag“ als Filmkulisse für das hessische Landeskriminalamt. (Screenshot) © Sabine Hermsdorff-Hiss

Das ehemalige Druckhaus in Wolfratshausen ist der Schauplatz eines ZDF-Krimis. „Muttertag“ heißt der Zweiteiler, der schon jetzt in der Mediathek ist.

Wolfratshausen – Wenn man so will, hat der Job von Redakteuren und Kommissaren Ähnlichkeit. Beide wollen die Wahrheit herausfinden, nur dass es bei den einen Recherchieren und bei den anderen Ermitteln heißt. Insofern passt es ganz gut, dass das Haus an der Pfaffenrieder Straße 9, wo die Redakteure dieser Zeitung – ebenso wie die Anzeigenabteilung – ihrer Arbeit nachgehen, seit geraumer Zeit als Filmkulisse für Kommissariate dient. Die neueste Produktion: der ZDF-Zweiteiler „Muttertag“, ein Taunuskrimi nach einem Roman von Nele Neuhaus, der jetzt schon in der Mediathek zu sehen ist und nächsten Montag und Mittwoch ausgestrahlt wird.

Taunuskrimi aus Wolfratshausen: ZDF-Film wird am Montag ausgestrahlt

Die Handlung ist nichts für schwache Nerven. In einer Villa bei Frankfurt werden in den 1980er-Jahren elternlose Kinder von einer Ziehmutter auf das Übelste gequält. Jahrzehnte später finden sich unter dem Hundezwinger der Villa drei Frauenleichen, alle bestialisch ermordet – immer am Muttertag. Der Verdacht fällt rasch auf verschiedene, großteils schwer gestörte Zöglinge von einst. Noch dazu wird die Schwester von Ermittlerin Pia Sander entführt, und das zu einem brisanten Zeitpunkt: kurz vor dem nächsten Muttertag. Es ist das Schlimmste zu befürchten.

Dass der zweistöckige Bau im Gewerbegebiet überhaupt in Film und Fernsehen auftaucht, ist auf den Medienunternehmer Stefan Eckardt zurückzuführen, der in der Filmszene gut vernetzt ist und der sein Büro unter dem Dach an der Pfaffenrieder Straße hat. Weil er weiß, dass sogenannte Location-Scouts immer auf der Suche nach geeigneten Drehorten sind, hat er den Bau auf einer einschlägigen Plattform eingestellt. „Die Anfragen haben nicht lange auf sich warten lassen“, erzählt er.

Aktenzeichen, Schwarzach, Muttertag: Merkur-Gebäude ist beliebter Drehort für deutsche Filme

Seither wird im Gewerbegebiet viel gedreht, von Folgen für Aktenzeichen „XY“ über „Schwarzach 23“ bis zu „Muttertag“. 13 Drehtage war die Crew der Produktionsfirma UFA Fiction vor Ort, vom 25. Mai bis 6. Juni 2021, mit so bekannten Schauspielern wie Annika Kuhl und Tim Bergmann (als Ermittler Pia Sander und Oliver von Bodenstein) sowie Harald Krassnitzer (Profiler Dr. Harding). „Es wissen alle zu schätzen, dass es im und um das Gebäude herum viel Platz gibt.

Corona bei den Dreharbeiten: Drehorte müssen neue Anforderungen erfüllen

„Das ist in Corona-Zeiten noch viel wichtiger als vorher“, erzählt Eckardt. Das enge München sei auch deshalb keine echte Alternative mehr. „Muttertag“ ist gerade einmal acht Minuten alt, als das Haus im Film seinen ersten Auftritt hat: Kommissar Oliver von Bodenstein checkt in seinem Büro Anruflisten. Immer wieder kehrt der Zuschauer hierher zurück. Im Kommissariat wird ermittelt, kombiniert und konfrontiert, Zeugen werden vorgeladen und befragt, alles im Halbdunkel bei viel künstlicher Beleuchtung. Doch auch von außen ist das Haus mehrfach zu bewundern. Richtig in Szene gesetzt wird es nach ziemlich genau einer Stunde des ersten Teils: Da lässt ein Kameraschwenk von unten nach oben das Haus in Wolfratshausen geradezu futuristisch erscheinen. Da macht es Wow.

Schauspieler aus Münsing: Taunuskrimi in Wolfratshausen gedreht.

Auch Schauspieler aus der näheren Umgebung machen mit – etwa Pirmin Sedlmeir aus Ammerland. Er heißt im Film Christian Kröger, ist Chef der Spurensicherung und entdeckt unter anderem die Leiche der bösen Ziehmutter, die einst die Kinder schikaniert hat. Sedlmeir findet den Film sehr gelungen. „Das ist schon ungewöhnlich, was hier gemacht worden ist“, sagt er. Reizvoll erscheinen ihm vor allem die langen Einstellungen, die möglich waren, weil der – durchaus komplexe – Fall nicht wie sonst in 90, sondern in 180 Minuten erzählt wird. Die Kameraführung, die nicht alltäglichen, düsteren Farben: All das macht den Streifen zu etwas „ganz Besonderem“. Wer ihn schon in der Mediathek gesehen hat, kann nur raten: Schauen!

„Muttertag“ von Nele Neuhaus in der ZDF-Mediathek

Der Zweiteiler „Muttertag“ ist in der ZDF-Mediathek bis 6. Februar 2023 zu sehen. Im Fernsehen werden die beiden Teile am Montag, 14. Februar und Mittwoch, 16. Februar, jeweils um 20.15 Uhr ausgestrahlt.

