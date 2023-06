Trotz „Disneyland“-Kritik: Almdorf-Bau am Tegernsee könnte heuer beginnen

Von: Jonas Napiletzki

Es geht voran: Vorbereitende Arbeiten wurden schon erledigt. Ehe der Almdorf-Bau an der Neureuthstraße richtig losgehen kann, muss aber erst die Tektur oder eine Teilbaugenehmigung vom Landratsamt vorliegen. © Thomas Plettenberg

Die Pläne fürs Almdorf in Tegernsee wurden geändert. Die Zahl der Betten steigt, der Stadtrat ist mehrheitlich zufrieden. Auch der Baustart wird konkreter.

Tegernsee – Im Januar war im Bauausschuss eine gewisse Ermüdung erkennbar: Er wolle nicht „alle halbe Jahr über eine neue Tektur abstimmen“, hatte Marcus Staudacher (Grüne) zum Almdorf gesagt, an dem Ernst Tengelmann und Rainer Leidecker seit über elf Jahren „herumplanen“, wie es Vize-Bürgermeister Michael Bourjau (FWG) ausgedrückte. Genau ein halbes Jahr später war es nun trotzdem so weit: Die Ehrenamtlichen beschäftigten sich am Dienstag mit dem dritten Änderungswunsch im Stadtrat, nachdem der zweite Tekturantrag im Bauausschuss durchgefallen war (wir berichteten).

Der neue Vorstoß für das Tourismusprojekt an der Neureuthstraße fand diesmal eine Mehrheit – womit auch ein Baustart deutlich näher rückt. Die Zustimmung fand sich wohl auch, weil die Pläne wieder näher am Ursprung liegen: 64 Betten sollen es werden, die zuletzt kritisierte Reduzierung auf 50 ist vom Tisch. Vier der sieben Alm-Gebäude rücken von den Grundstücksgrenzen ab, die Außenmaße werden angeglichen und die Häuser teils etwas tiefer gesetzt. Laut Bauamtsleiterin Bettina Koch liegen sie damit unter der Höhe, die im Bebauungsplan festgeschrieben ist.

Weitere Änderungen betreffen das gastronomische Gebäude, in dessen Obergeschoss statt Veranstaltungsräumen nun Suiten kommen sollen. Die Einfahrt zur Tiefgarage soll von Norden, statt von Süden erfolgen. Zudem entfallen zwei Außentreppen. Neu sind auch eine Waldsauna sowie ein gestalterisches Merkmal: In einigen Obergeschossen sollen Fenster mit Holzlatten abgeschirmt werden, die den Dachüberstand kaschieren.

Bürgermeister blockt Grundsatz-Kritik ab: „Projekt ist genehmigt“

Mit diesen hölzernen Anbauten in der Tiefe der Balkone hatte Rudolf Gritsch (CSU) „kein Problem“. Er erkannte einen „gelungenen Kompromiss“ zwischen einer Erhöhung der Bettenzahl und dem Verzicht auf die zweite Ebene in der Tiefgarage. Ganz anders sah das Andreas Feichtner: „Ich finde diese Lattl-Architektur unmöglich“, sagte der CSU-Rat. Die Pläne verglich er mit dem „Disneyland“.

Grundsätzliche Kritik am Projekt brachten Marcus Staudacher (Grüne) und Thomas Mandl (SPD) vor, was einen Disput mit Bürgermeister Johannes Hagn (CSU) auslöste. Staudacher behauptete, die Grundflächenzahl (GRZ) sei mit 0,79 falsch angegeben; der Anteil an Bebauung liege bei 95 Prozent – „eine Komplettversiegelung einer der letzten freien Wiesen in Tegernsee“. Auch seien die Hänge „labil“, woraufhin Bauamtsleiterin Koch daran erinnerte, dass diese Bedenken bereits ausgeräumt wurden. Auch Hagn konterte in Richtung Staudacher: „Es wurden alle Einwände bereits geprüft – das Projekt ist genehmigt.“

Mit Kritik an der Genehmigung müsse man sich ans Landratsamt wenden; im Stadtrat gehe es lediglich um eine Tektur, bei der darüber entschieden werden müsse, ob sie im Vergleich zum genehmigten Plan besser oder schlechter sei. Für alles andere fehle ihm der Tagesordnungspunkt, mahnte Hagn. Entsprechend blieb auch die General-Abrechnung von Mandl ohne große Effekte: Der SPD-Rat erklärte, „das ganze Projekt hätte nie genehmigt werden dürfen“. Die Genehmigung stamme aus einer Zeit des „Betten-Schwunds“, das Almdorf sei ein „unglaublich massiver Eingriff in die Landschaft“.

„Das ist mal kein massives Projekt“: Mehrheit stimmt für die Tektur

Bourjau hatte zuvor seine gegenteilige Meinung dargelegt. „Das ist mal kein massives Projekt.“ Er könne nichts Schlechtes daran finden. Man könne nicht mehr von vorne anfangen. Eine Meinung, die offenbar die Mehrheit teilte. Mit Ausnahme von Grünen und SPD stimmte der Stadtrat der Tektur zu.

Unserer Zeitung gegenüber kündigte Leidecker an, beim Landratsamt um eine Teilbaugenehmigung zu bitten. Damit könne mit dem Aushub schon in den nächsten Monaten begonnen werden – noch bevor der komplette Tekturantrag genehmigt ist. Möglich scheint dem Bauherrn dieses Vorgehen deshalb, weil die Unterschiede beim Aushub zwischen bereits genehmigter Fassung und Tektur nur gering seien. nap

