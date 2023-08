Mann überfällt Jugendliche auf Heimweg in Tegernsee – und missbraucht sie

Von: Bettina Stuhlweißenburg

Eine junge Frau hat auf dem Heimweg von der Arbeit Entsetzliches erlebt: Sie wurde am frühen Abend in einer Parkanlage überfallen und missbraucht.

Tegernsee – Nach Angaben der Polizei ereignete sich die Tat am Montag, 7. August, um 18.30 Uhr. Die Heranwachsende war auf dem Nachhauseweg von der Arbeit durch eine Parkanlage in Tegernsee, als sie ein Mann überwältigte und schließlich sexuell missbrauchte. Die junge Frau wurde bei der Attacke leicht verletzt. Nachdem sie sich nach Hause geflüchtet und die Polizei verständigt hatte, konnte diese den Sex-Täter bereits kurz darauf an seiner Wohnanschrift ausfindig machen. Es handelt sich um einen 39-jährigen Jordanier.

In einer Parkanlage in Tegernsee wurde die junge Frau attackiert (Symbolbild). © IMAGO / Rolf Poss

39-Jähriger nach Vergewaltigung in Tegernsee festgenommen

Die ersten Untersuchungen übernahm der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim. Am darauffolgenden Dienstag, 8. August, stellte die sachleitende Staatsanwaltschaft München II Haftantrag gegen den 39-jährigen Mann. Dieser wurde noch am selben Tag dem Ermittlungsrichter am AG München vorgeführt, welcher einen Untersuchungshaftbefehl erließ. Die weiteren Ermittlungen werden von der Staatsanwaltschaft München II und dem Fachkommissariat 1 der Kriminalpolizeistation Miesbach geführt.