Nach über einem Jahr Klinik am Tegernsee: TV-Legende Fritz Wepper wollte endlich heim – jetzt hat er Corona

Von: Magdalena von Zumbusch

Fritz Wepper, über 80, hat sich nach der Genesung von einer Krebs-Erkrankung kurz vor der Entlassung aus dem Krankenhaus mit Corona infiziert. © Tobias Hase/dpa

Der Krebs ist besiegt: Das hörte man zuletzt von Fritz Wepper. Der Schauspieler sollte nun seinen Reha-Aufenthalt am Tegernsee abschließen – doch es kam anders.

Tegernsee – Der TV-Star Fritz Wepper hat gerade trotz schlechter Heilungschancen mit über 80 Jahren Hautkrebs überstanden. Jetzt darf er laut Bild wegen einer Corona-Infektion nicht aus der Reha-Klinik am Tegernsee, die ihn zuletzt behandelte, nach Hause entlassen werden.

Tegernsee: Fritz Wepper hatte gerade seine Krebs-Erkrankung besiegt

Der Schauspieler war zuerst an einem Melanom erkrankt, das bereits metastasiert hatte. Als die Immuninfusionen gegen den Hautkrebs angeschlagen hatten und eine Genesung in Sicht war, erlitt Wepper einen Rückfall: ein bösartiger Tumor in der Magengegend.

Die Ärzte hatten laut Bunte zu verschiedenen Zeitpunkten geringe Hoffnung gehabt. Die Frau des Schauspielers, Susanne Kellermann, habe sich während der Krebserkrankung mehrmals von ihrem Ehemann verabschiedet. Doch Fritz Wepper überraschte immer wieder mit seinem Überlebenswillen und besiegte die Erkrankung. Nachdem er darauf gehofft hatte, schon zum Jahresanfang fit genug zu sein, war es in diesem März endlich so weit: Die Entlassung aus der privaten Reha-Klinik „Jägerwinkel“ am Tegernsee stand kurz bevor.

Fritz Wepper unter mehreren Corona-Fällen im Jägerwinkel am Tegernsee

Doch dann treten im „Jägerwinkel“ einige Corona-Fälle auf und auch Fritz Wepper steckt sich an. Mit den anderen positiv getesteten Patienten wurde er ausgelagert – in die auch im Tegernseer Umland angesiedelte Klinik „Agatharied“. Wepper ist durch sein hohes Alter zwar durchaus Risiko-Patient, jedoch geimpft, und bisher ist seine Infektion glimpflich verlaufen: „Dem Fritz geht es gut“, gibt seine Ehefrau der Bild gegenüber an.

