Jugendlicher (17) kentert auf Tegernsee - Suche bislang erfolglos

Von: Gabi Werner

Auch zahlreiche Einsatzkräfte der Wasserwacht (hier ein Archivbild) suchen seit Samstag (2. Juli) nach dem vermissten Jugendlichen. © Wasserwacht

Tragischer Vorfall am Tegernsee: Ein 17-Jähriger ist am Samstag (2. Juli) beim Fischen mit seinem Boot gekentert. Trotz einer groß angelegten Suchaktion konnte der Jugendliche bislang nicht gefunden werden.

Rottach-Egern - Über Notruf wurden der Polizei am Samstag (2. Juli) gegen 11.50 Uhr ein gekentertes Kajak und Hilferufe auf dem Tegernsee mitgeteilt. Wie die Polizei berichtet, war ein 17-Jähriger aus Emmering (Kreis Fürstenfeldbruck) gemeinsam mit seinem Vater im Bereich Schorn/Ganghoferstraße in Rottach-Egern beim Fischen auf dem Tegernsee unterwegs.

Jeder saß in seinem eigenen Kajak. Nachdem der Vater wieder an Land gefahren war, fiel ihm auf, dass das Boot seines Sohnes gekentert und der Jugendliche nicht mehr zu sehen war. Vermutlich war das Boot aufgrund des starken Windes gekippt.

Tegernsee: Zahlreiche Taucher und Hubschrauber im Einsatz

Laut Polizei wurde umgehend eine große Suchaktion gestartet. Zahlreiche Taucher der Wasserwachten und Feuerwehren sowie das Polizeiboot waren im Einsatz. Auch aus der Luft wurde per Hubschrauber nach dem 17-Jährigen gesucht.

Tegernsee: Suchaktion nach Jugendlichem wird heute (3. Juli) fortgesetzt

Bislang verlief die Suche ergebnislos. Wie ein Sprecher der Polizei am Sonntag Früh auf Nachfrage mitteilte, konnte der Jugendliche bisher nicht gefunden werden. Die Suche hält weiter an. Ab Mittag werden auch wieder Taucher im Einsatz sein. Unterdessen ist soeben der Tegernsee Triathlon gestartet worden. gab

