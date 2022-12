Razzia im Luxushotel Überfahrt: Steuerfahnder suchen nach Spuren – Putin-Freund residierte dort

Von: Klaus Wiendl

Vier Immobilien in Rottach-Egern werden Ali­sher Usmanow nachgesagt, alle sind verwaist. Doch der Oligarch war wohl auch Dauergast im nahen Nobelhotel Althoff Überfahrt.

Rottach-Egern – Im berühmtem Luxushotel Überfahrt in Rottach-Egern suchten Steuerfahnder nach weiteren Beweisen wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung. Es geht um über eine halbe Milliarde Euro.

Oligarch Alisher Usmanow ging im Luxushotel Überfahrt ein und aus. Nun kamen Fahnder an die Rezeption. © Plettenberg

Schon am 21. September gab es am Tegernsee eine Razzia mit über 200 Beamten, Papiere und Wertgegenstände wurden dabei beschlagnahmt. Nun schlug die Taskforce „Ukraine“ ein zweites Mal zu. Am Mittwoch vergangener Woche meldeten sich etwa ein Dutzend Menschen an der Rezeption des luxuriösen Seehotels Überfahrt – Fahnder des Bundeskriminalamtes und der Steuerfahndung, berichtet die SZ. Sie wollten Auskunft über den offensichtlichen Dauergast Usmanow.

Im „einzigartigen Ort Rottach-Egern wie zu Hause gefühlt“

Viele Tage und Nächte verbrachte er in der Überfahrt. „Ich mietete dort Zimmer wie andere Gäste auch“, ließ der Multimilliardär der tz im Sommer ausrichten. Er habe sich im „einzigartigen Ort Rottach-Egern wie zu Hause gefühlt“. Dies könnte ihm nun zum Verhängnis werden. Denn die Ermittler forschten nach Belegen, wie lange Usmanow die Annehmlichkeiten des Hotels und seiner Hauptvilla an der Fischerstraße zu schätzen wusste. Wenn es pro Jahr mehr als 182 Tage waren, hätte Usmanow dies dem zuständigen Finanzamt anzeigen müssen, dem er 555 Millionen Euro an Einkommen- und Schenkungsteuer schulden soll.



Was dieser bestreitet. Er habe seine Einkommen in Russland versteuert. Wegen eines Doppelbesteuerungsabkommens mit Russland sei er nicht verpflichtet gewesen, Einkommensteuer in Deutschland zu zahlen.

Staatsanwaltschaft München hält Usmanow etliche Delikte vor

Wegen seiner Nähe zum Kremlchef Putin landete der 69-Jährige Anfang März auf der EU-Sanktionsliste. Seit dem Überfall auf die Ukraine sind es etliche Delikte, die Usmanow von der Staatsanwaltschaft München vorgehalten werden: Geldwäsche, Steuerhinterziehung, Verstöße gegen das Außenwirtschaftsgesetz und die Sanktionsbestimmungen. Konkret soll es laut SZ auch um 90 Geldwäscheverdachtsanzeigen von Banken gehen. Über sie soll Usmanow Zahlungen der ihm zuzurechnenden Offshore-Firmen in Steueroasen abgewickelt haben. Filialen einer der Banken wurden Anfang November von Ermittlern des Bundeskriminalamtes und der Task-Force „Ukraine“ durchsucht.



Und nun stand sein Lieblingshotel im Visier der Fahnder. Überliefert ist, dass Usmanow jahrelang ganze Suiten in der dritten Etage der Überfahrt als Dauergast angemietet haben soll. Sollten für Usmanow ganzjährig Zimmer vorgehalten worden sein, wäre dies für die Fahnder ein Indiz dafür, dass er sich in Deutschland seit Jahren eingenistet hatte.



Der schwerreiche Unternehmer ging im Hotel ein und aus, unternahm Spaziergänge am Tegernsee und danach trank er „ein Bier mit Freunden“. Mehr als ein Bier gab es wohl bei seinen Feiern im Hotel: Champagner soll hier vom Personal mit Säbeln geköpft worden werden, erzählen Augenzeugen. Die Direktion gibt dazu keine Auskunft.

Der Komfort nahm abrupt ein Ende, als am 24. Februar der Krieg ausbrach. Der Milliardär packte seine Koffer und verschwand vier Tage später aus Rottach-Egern, bevor er auf der EU-Sanktionsliste landete. Seither sind die vier Villen verwaist, das Hotel hat einen Milliardär als Dauergast weniger.

