Vor Augen von Spaziergängern: Hund tötet Reh nahe Wanderparkplatz am Tegernsee

Von: Katrin Hager

Ein freilaufender Hund hat am Sonntagnachmittag am Tegernsee im Bereich Riederstein ein Reh gerissen. Die Polizei sucht Zeugen.

Tegernsee – Wie die Polizei meldet, ist es am Sonntagnachmittag in Tegernsee-Süd an der Grenze zu Rottach-Egern zu einem schlimmen Vorfall gekommen. Ein freilaufender Hund hat dabei ein Reh gerissen.

Spaziergänger sahen, wie der Hund das Reh verfolgte

Ein wildernder Hund (Symbolbild) tötete ein Reh am Tegernsee. © Soeren Stache/dpa

Laut Polizeibericht beobachteten Spaziergänger im Bereich des Wanderparkplatzes am Ende der Riedersteinstraße einen offensichtlich ohne Begleitung eines Halters freilaufenden Hund dabei, wie dieser ein Reh verfolgte und riss. Eine kurz darauf eintreffende Streife der Polizeiinspektion Bad Wiessee konnte nur noch den Tod des Wildtiers feststellen. Der Hund war zu diesem Zeitpunkt bereits nicht mehr vor Ort.

Polizei bittet Zeugen um Hinweise

Die Polizei sucht den Halter des schwarzen Hundes und bittet Zeugen um nähere Hinweise: Wer hat am Sonntag, 5. Februar 2023, gegen 15 Uhr auf den Wanderwegen rund um den Riederstein einen größeren, schwarzen Hund gesehen, der unbegleitet oder ohne Leine unterwegs war? Wer kann Angaben zu dessen Besitzer machen? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Wiessee zu melden: 08022/98780. ag

