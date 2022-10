Tennis-Talent (18) aus Germering modelt auf der New York Fashion Week – „der perfekte Start in den USA“

Von: Lisa Fischer

Das gehört für Sophia Jurina mittlerweile dazu: Sie wird für den Auftritt bei einer New Yorker Modenschau gestylt. © mm

Eine Nachwuchsathletin des TC Kreuzlinger Forst geht in den USA ganz neue Wege.

Germering – Im November 2021 erzählte das Germeringer Tennis-Talent Sophia Jurina dem Fürstenfeldbrucker Tagblatt noch, dass sie gerne für ein College-Team in den USA spielen möchte. Außerdem würde sie gerne etwas „in Richtung Modeln“ machen. Jetzt, rund elf Monate später, hat die 18-Jährige beide Ziele erreicht – und noch viel mehr: Die Studentin vom Jersey College lief vor ein paar Wochen bei der New York Fashion Week über den Laufsteg.

Germeringer Tennistalent startet in den USA durch: Coach hatte sie auf YouTube gesehen

„Das hat sich alles so ergeben“, sagt Sophia Jurina bescheiden im Tagblatt-Interview, in dem sie über Video-Konferenz aus Jersey City (Bundesstaat New Jersey) zugeschaltet ist. Seit September besucht die 18-Jährige dort die New Jersey City University und wohnt auf einem Campus mit mehreren Studentinnen in einem Appartement.

So wirklich beworben hatte sie sich bei dem College jedoch nicht. „Der Tenniscoach hatte ein Video von mir auf YouTube gesehen“, erzählt Sophia Jurina. Dann habe er ihr geschrieben, dass er sie in seinem Team haben möchte.

Weitere Angebote kamen von Universitäten aus Pennsylvania, West Virginia und weiteren Bundesstaaten. „Ich hab mich dann für das College entschieden, da es sehr nahe an New York liegt.“ Denn im Hinterkopf hatte die leidenschaftliche Tennisspielerin noch den Gedanken, eine Modelkarriere zu starten.

Auf den letzten Drücker zur New York Fashion Week

Kurz vor Beginn des Semesters in den USA startete die 18-Jährige senkrecht in ihre Laufsteg-Laufbahn. „Ich hatte mich schon von Germering aus bei mehreren Castings in New York beworben“, erzählt Sophia Jurina. Auf eigene Faust – sprich, ohne Beteiligung einer Agentur – nahm die Abiturientin aus Germering in der amerikanischen Großstadt an den Castings teil. Um 9 Uhr morgens sei sie meist aus dem Haus und abends, gegen 23 Uhr, erst wieder zurückgekommen.

Neben dem Modeln schwingt Sophia Jurina in den USA weiter das Tennis-Racket. Sie will die Nummer 1 an ihrem College werden. © Enrico Saller

„Bei einem Casting bin ich viel zu spät gekommen, alle Designer hatten sich schon ihre Models ausgesucht“, berichtet Sophia Jurina. Beharrlich fragte sie, ob sie nicht doch noch laufen dürfte. „Es geht jetzt nicht mehr“, lautete die Antwort der Casting-Veranstalter. Noch einmal habe sie darum gebeten, sich den Designern vorstellen zu dürfen. Mit Erfolg: „In letzter Minute durfte ich mich präsentieren – und zwei Designer haben ihre Models gestrichen und mich genommen“, erzählt Sophia Jurina erfreut.

Einen Tag später schon lief die 18-Jährige auf der „Indie Fash New York Fashionweek Show“ für zwei Designer, bevor es wiederum einen Tag später zur krönenden Veranstaltung kam: Auf der weltberühmten New York Fashion Week Show lief Sophia Jurina für den Designer Anthony Rubio über den Laufsteg, mit einem Hundemodel auf dem Arm, vor zahlreichen Zuschauern und Kamerateams. Sogar auf den roten Teppich durfte sie nach der Show.

Sophia Jurina will modeln und Tennis spielen unter einen Hut bringen

Familie und Freunde in Germering und Umgebung fieberten aus der Ferne über den Livestream mit. Und auch ihre Mitbewohnerinnen aus Jersey City verfolgten den großen Auftritt der 18-Jährigen. „Ein Highlight war für mich, dass viele Leute nach der Show mit mir Selfies machen wollten“, schwärmt Sophia Jurina. „Es war für mich der perfekte Start in den USA.“

Das Tennisspielen rückt für die 18-Jährige, die beim TC Blutenburg in München weiterhin Mitglied ist, nicht in den Hintergrund. Am College trainiert sie bereits mit dem Team. „Der Trainer meinte zu mir, dass ich die neue Nummer Eins werden könnte“, sagt die Studentin.

Laut aktuellem Plan wird sie Ende Mai 2023 wieder zurück nach Deutschland kommen, wenn das Sportmanagement-Studium abgeschlossen ist. „Ich kann mir aber vorstellen, noch ein Jahr in der Nähe von New York zu bleiben“, sagt Sophia Jurina. Und wer weiß, wie sich Model- und Tennis-Karriere in den nächsten Monaten weiter entwickeln.

