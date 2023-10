Naturphänomen Tennsee wie vom Erdboden verschluckt – „Das habe ich noch nie erlebt“

Von: Christof Schnürer

Spurlos verschwunden: Vom Tennsee am Krüner AlpenCaravanpark ist wieder ein ausgetrocknetes Becken (vorne rechts) übrig geblieben – ganz im Gegensatz zum benachbarten Barmsee (hinten links). © Dominik Bartl

Mal ist er da, die meiste Zeit aber ist er weg: Der Tennsee bei Krün kommt und geht. Aktuell ist das Gewässer am gleichnamigen AlpenCaravanpark komplett verschwunden. Die Eigentümer-Familie kennt dieses Naturphänomen aus dem Effeff. Doch die Trockenphasen werden merklich länger.

Krün – Es gibt eine Frage, die Gastgeber Andreas Zick (57) öfters gestellt wird als die nach dem WLAN-Code: „Sagen Sie mal, wo ist denn der Tennsee geblieben?“, hört der Betreiber des dortigen Alpen-Caravanparks vor allem im Sommer in schöner Regelmäßigkeit. Freundlich und höflich wie Andreas Zick nun mal ist, gibt er dann wie schon früher sein Vater Armin (87) das Geheimnis preis.

Der Tennsee ist nämlich ein Naturphänomen. Da es an einem Zu- und Abfluss fehlt, kommt das Wasser und verschwindet es wieder. Seit ungefähr zwei Wochen grüßt ein ausgetrocknetes, etwa 25 000 Quadratmeter großes und schilf-bewachsenes Becken die Campinggäste. „Zum Herbst geht er immer“, drückt Andreas Zick das Verschwinden des Tennsees geradezu poetisch aus.

„Keine Seltenheit“, weiß auch Bürgermeister Thomas Schwarzenberger. Dass am AlpenCaravanpark gerade Ebbe herrscht, verwundert ihn nicht. „Wir haben doch einen wunderbaren Herbst, ein Tag schöner als der andere“ – beziehungsweise trockener als der andere. „Der Klimawandel lässt sich auch an unserem See ablesen“, verdeutlicht Zick. Denn 2022 ist etwas geschehen, was es bisher nie gegeben hat: Der Tennsee war das komplette Jahr über trocken gefallen. „Das habe ich noch nie erlebt.“

In normal verlaufenden Perioden wird der Tennsee bei der Schneeschmelze über den Brunngraben, der oben an der Hochstraße verläuft, mit Wasser gespeist. Dazu sollte es im Frühling ergiebige Regenfälle geben – so um die 120 Liter pro Quadratmeter. So geschehen heuer im April und Mai. Die Folge: Im Juni und Juli war der üppig gefüllte Tennsee seinen Namen wieder wert. Ähnlich verhielt es sich im August.

Doch bleibt der Niederschlag aus, kann’s schnell gehen. Zick zufolge versickern „jeden Tag“ fünf Zentimeter Wasser. So findet man im Goldenen Oktober im Tennsee keinen Tropfen mehr – geschweige denn Blutegel oder Schlangen, die dort bei entsprechender Feuchtigkeit ebenfalls zu Hause sind. „Es gibt aber Hartgesottene, die sich davon nicht abschrecken lassen.“ Campingplatz-Betreiber Zick zielt damit auf unerschrockene Badegäste ab.

Tennsee in Oberbayern: „Unser Froschkonzert haben wir trotzdem“

Es gab in der Vergangenheit übrigens mehrfach den Versuch, den Tennsee auf künstlichem Wege mit dem dringend benötigten Nass zu versorgen. Beispielsweise in den 1970ern, als der heutige Seniorchef Armin Zick Wasser vom Kranzbach abzapfen wollte. Doch da spielte ein Energieversorger nicht mit.

Nach Wasser zu bohren und dieses über Leitungen in den Tennsee zu pumpen, scheiterte ebenso – diesmal aus naturschutzrechtlichen Bedenken. Denn der Bypass hätte über besonders neuralgische FFH-Flächen (Fauna-Flora-Habitat) geführt. „Dort dürfen wir keine menschliche Veränderung herbeiführen“, verdeutlicht Zick.

Der erfolgreiche Unternehmer ist sich völlig bewusst, dass die Phasen, in den denen man durch den Tennsee spazieren statt schwimmen kann, tendenziell häufiger werden. „Unser Froschkonzert haben wir trotzdem“, nimmt’s Andreas Zick allerdings mit Humor.

