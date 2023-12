ADAC-Ranking über Flughafen-Erreichbarkeit deckt auf: Nürnberg top! München nur mit dem Auto billiger

Von: Katarina Amtmann

Wie kommt man am günstigsten zum Flughafen? Bei welchem Airport hat man die kürzeste Anreise? Das zeigt nun ein ADAC-Ranking. © IMAGO / Manfred Segerer / Jürgen Ritter (Collage: Merkur.de)

Kurze Anreise und teure Uber-Fahrt in Nürnberg, lange Anreise und günstiges Terminal-Parken in München. Der ADAC hat ein Ranking veröffentlicht – so kommen Urlauber am besten zum Flughafen.

Nürnberg – Für einige Menschen geht es um die Weihnachtszeit in den Winterurlaub, andere planen schon den Sommerurlaub 2024. Für viele Reiseziele ist das Flugzeug die beste Option. Dabei gilt es zu beachten: Auch die Anreise kann ins Geld gehen, egal ob mit dem Taxi, dem eigenen Auto oder mit dem ÖPNV. Ein ADAC-Vergleich zeigt nun, was am günstigsten ist und warum sich frühzeitige Planung lohnt.

ADAC-Test: Flughafen-Ranking zu Anreise- und Parkmöglichkeiten an deutschen Flughäfen

Der ADAC hat die unterschiedlichen Anreise- und Parkmöglichkeiten an den zehn deutschen Flughäfen mit dem höchsten Passagieraufkommen verglichen und die Preise anhand von zwei Beispielen berechnet: Ein Paar, das einen Wochenendtrip von Freitag bis Sonntag macht sowie eine vierköpfige Familie, die für zwei Wochen in den Urlaub fliegt.

Flughafen-Ranking: Kurze Anreise zum Nürnberger Airport – Langer Weg in München

Der jeweilige Hauptbahnhof wurde dabei als Ausgangs- und Endpunkt gewählt. Dadurch ergeben sich unterschiedlich lange Anreisestrecken: In Nürnberg ist sie mit acht Kilometer sehr kurz, in München mit 42 Kilometern dagegen deutlich länger. Das hat Auswirkungen auf die Preise für den ÖPNV, Taxi oder Carsharing.

Nürnberger Flughafen schneidet bei ADAC-Ranking gut ab: Günstige Anreise mit dem ÖPNV

Am günstigsten kommt das Paar, das einen Wochenendtrip unternimmt, zum Flughafen. „So zahlen die beiden Urlauber 12 Euro im flughafennahen Nürnberg und 45,64 Euro in München. Die bayerische Landeshauptstadt fällt bei der Erhebung mit den niedrigsten Parkgebühren, aber – auch aufgrund der weiten Distanz – den höchsten ÖPNV- und Taxikosten auf“, so der ADAC.

Will man terminalnah am Flughafen parken, schwanken die Preise deutlich: In München werden 49 Euro im Weekend-Special fällig, in Düsseldorf müssen Reisende dagegen 129 Euro berappen. Wer lieber gleich fußläufig parken will, muss in München ebenfalls mit 49 Euro rechnen, in Hamburg werden 93 Euro fällig. In Nürnberg kostet das Terminal-Parken 85 Euro, fußläufig 65 Euro und Shuttleparken 38 Euro.

3 Tage, 2 Personen Terminalparken Fußläufig parken Shuttleparken München 49 Euro 49 Euro 37 Euro Nürnberg 85 Euro 65 Euro 38 Euro

Anreise zum Nürnberger Flughafen mit Uber sehr teuer – Günstig Parken in München

Der Transfer zum Flughafen mit einem Uber, einer meist günstigeren Alternative zum Taxi, kostet in Nürnberg allerdings viermal so viel wie ein klassisches Taxi. Das berichtet der ADAC und nennt Sixt Ride als Beispiel. Carsharing ist nach dem ÖPNV meist die zweitgünstigste Option. München ist allerdings eine Ausnahme, denn mit dem Weekend Special ist das Terminalparken preiswerter – Fahrtkosten sind in diesem Fall jedoch nicht mitberechnet. In Frankfurt sind die Kosten genauso hoch wie beim Shuttleparken.

ADAC-Text: So kommt eine vierköpfige Familie günstig zum Flughafen

Für die vierköpfige Familie wäre der ÖPNV ebenfalls die günstigste Möglichkeit, um zum Flughafen zu gelangen. In Nürnberg werden 18 Euro fällig, in München ist der öffentliche Transfer mit 52,16 Euro für Hin- und Rückfahrt mit Abstand am teuersten.

Das terminalnahe Parken kostet in Hannover 108 Euro, in Hamburg bis zu 561 Euro (zum Vergleich: Für das Shuttleparken müssen Reisende dort 138 Euro zahlen).

14 Tage, 4 Personen Terminalparken Fußläufig parken Shuttleparken München 169 Euro 169 Euro 89 Euro Nürnberg 178 Euro 126 Euro 106 Euro

Flughafen-Ranking: Terminalparken in München günstiger als Taxi

„Mit dem Großraumtaxi direkt zum Terminal ist fast immer preiswerter als Terminalparken. Ausnahme ist wiederum München, wo Terminalparken mit Ferienspecial gut 20 Euro preiswerter ist als das Taxi“, so der ADAC. „Auch bei den Taxialternativen wurde Wert auf Großraumfahrzeuge gelegt. Mit dem Ergebnis, dass Uber & Co. nur noch in Berlin, München und Frankfurt den Preiskampf gegenüber klassischen Taxen gewannen“, heißt es in dem Testbericht. Carsharing ist auch für die Urlauberfamilie – wie schon für das Paar – die zweitgünstigste Möglichkeit nach dem ÖPNV.

Flughafen-Ranking: Anreise und Parken – ADAC gibt Tipps für Urlauber

Preise aller verfügbaren Optionen vergleichen.

Wer am Flughafen parken will, sollte seinen Parkplatz frühzeitig online buchen und evtl. Sonderangebote wie Ferien-Specials nutzen. Auf den Websites der Flughäfen werden manchmal Gutscheincodes angeboten.

Shuttleparken: Gerade Familien sollten genau nach versteckten Kosten suchen. Häufig sind nur drei Personen im Shuttletransfer inklusive, oder den Kindersitz gibt es nur gegen Aufpreis.

Wer Carsharing-Angebote in Betracht zieht, sollte sich die Apps rechtzeitig aufs Smartphone laden und sich registrieren. Prüfen Sie, ob eine Abrechnung nach Zeit (Share Now und Sixt Share) oder gefahrenen Kilometern (Miles) günstiger ist.

Wichtig für Familien: Anders als bei klassischen Taxis kann weder bei den Taxialternativen wie Freenow oder Uber noch bei Carsharing-Fahrzeugen im Vorfeld sichergestellt werden, dass eine Sitzerhöhung für Kinder an Bord ist.

Sowohl beim Carsharing als auch bei den Taxialternativen gibt es teilweise rabattierte Sonderaktionen, z.B. in Ferienzeiten.

Wer ÖPNV-Tickets vorab online kauft, kann manchmal Geld sparen, z.B. in Hamburg, Stuttgart oder Nürnberg. Kinder bis zu 6 Jahren fahren im ÖPNV in der Regel kostenlos, von 6 bis 14 Jahren ermäßigt.

Zug-zum-Flug-Angebote der Bahn prüfen. Gerade für Flughäfen, die an das Fernbahnnetz angebunden sind wie Frankfurt, kann das sehr attraktiv sein. Achtung: Das Deutschlandticket gilt nur im Nahverkehr.

Bei Taxiunternehmen nach einer Pauschale fragen.

„Gute Planung lohnt sich“: So kommen Reisende günstig zum Flughafen

„Unsere Auswertung zeigt: Gute Planung lohnt sich. Wer mit dem eigenen Auto anreist, sollte die Tarife in den einzelnen Parkhäusern vergleichen und auf Frühbucher-Rabatte achten. ÖPNV-Nutzer reisen in der Regel günstiger, sollten sich aber auf längere Wartezeiten und etwaige Verspätungen oder Ausfälle einstellen. Außerdem kann häufiges Umsteigen mit viel Gepäck mühsam sein“, wird Melanie Mikulla, ADAC Unternehmenssprecherin, zitiert. (kam)

