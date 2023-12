Unerwartetes Erbe: Frau vermacht Immobilien an die Kreisklinik Ebersberg

Von: Josef Ametsbichler

Eine Frau aus dem Landkreis bedenkt die Kreisklinik Ebersberg in ihrem Nachlass mit Immobilien. Das Krankenhaus freut sich. Es ist knapp bei Kasse.

Ebersberg – Erst nach dem Tod ihrer Gönnerin hat die Kreisklinik Ebersberg von ihrem Dank erfahren. Wie Geschäftsführer Stefan Huber mitteilt, hat eine Frau aus dem nördlichen Landkreis Ebersberg das Krankenhaus in ihrem Testament bedacht. In der Erbmasse seien auch Immobilien enthalten, also dürfte es sich um einen Wert handeln, der dem Haus ungeplant neue Möglichkeiten eröffnen könnte. Die Höhe der Summe könne derzeit noch nicht genau beziffert werden.

„Es bewegt mich und die gesamte Belegschaft sehr, dass Menschen der Klinik so zugetan sind“, betont Stefan Huber. Diese Großzügigkeit mache es möglich, zusätzliche sinnvolle Investitionen für die Kreisklinik Ebersberg tätigen zu können. Dies sei auch in wirtschaftlich schwierigen Phasen eine großartige Unterstützung um die gesundheitliche Versorgung der Menschen im Landkreis Ebersberg weiterhin gewährleisten zu können.

Rote Zahlen: Klinik Ebersberg kann Nachlass gut gebrauchen

Die Kreisklinik schreibt tiefrote Zahlen, für das laufende Jahr wird mit einem Defizit um die Grenze zu einem zweistelligen Millionenbetrag gerechnet. Ins Straucheln bringt das Krankenhaus laut Geschäftsführer Huber, dass die Fallpauschalen derzeit nicht mit der Inflation Schritt halten und sich die Krankenhausreform der Bundesregierung zu lange hinziehe. Im Schnitt mache man so pro Patient rund 200 Euro Minus. Ein Defizit das im schlimmsten Fall der Landkreis Ebersberg aus eigenen Mitteln ausgleichen müsse.

Es ist nicht das erste Mal, dass eine dankbare Patientin sich mit einer großzügigen Spende per Testament bei der Kreisklinik revanchiert. 2017 hatte die Baldhamerin Ehrentraud Jakob dem Haus eine Erbmasse von rund zehn Millionen Euro hinterlassen. Davon könne man fast vollständig den Eigenanteil für den Neubau der Zentralen Notaufnahme finanzieren. „Wofür die neue Erbschaft verwendet werden kann, wird der Aufsichtsrat noch entscheiden“, so der Geschäftsführer. Jüngst sei zudem eine weitere Frau aus der Region an die Kreisklinik herangetreten. Auch sie wolle dem Haus eine Immobilie vermachen, so Huber.

