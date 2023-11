„Ach du lieber Gott“: Sternekoch als Kloster-Retter wider Willen

Von: Bert Brosch

Auf heikler Mission: Sternekoch „Anderl“ Reitmeier versucht alles, damit seine Tochter Gloria (l.) nicht ins Kloster geht. Schwester Scholastika freut sich hingegen über den jungen Nachwuchs. Mängel an Bürgerhaus-Technik Zwiegespräch mit Jesus © bb

Schon zum vierten Mal spielt die Theaterabteilung des Putzbrunner Sportvereins ein Stück von Cornelia Willinger. „Ach du lieber Gott“ ist ein Dreiakter, der komplett im Kloster spielt. Fürs Wochenende gibt es noch Restkarten.

Putzbrunn – Was soll der begnadete Drei-Sterne-Koch Andreas Reitmeier nur tun? Die Promis wollen von ihm bekocht werden, seine Frau Daniela hat sich scheiden lassen, und seine Tochter Gloria steht kurz vor der Aufnahme ins Kloster? Er kocht, er intrigiert und er versucht doch, das Kloster zu retten. Schon zum vierten Mal spielt die Theaterabteilung des Putzbrunner Sportvereins ein Stück von Cornelia Willinger. „Ach du lieber Gott“ ist ein Dreiakter, der komplett im Kloster spielt, die Bühnenbildner um Sepp Doblinger haben auf die Bühne des Bürgerhauses ein schönes Klosterzimmer gebaut.

Mängel an der Technik im Bürgerhaus

„Es stand dieses Jahr Spitz auf Knopf, ob wir überhaupt spielen dürfen“, berichtet Abteilungsleiter Jürgen Bauer. „Ein Gutachter hat sich die Technik im Bürgerhaus einmal genauer angesehen und festgestellt, dass die montierten Lautsprecher, Scheinwerfer und der Vorhang eigentlich viel zu schwer sind für die Schienen in der Decke.“

Schnell und nur provisorisch hat man die schlimmsten Mängel beseitigt. „Wir haben befürchtet, wir dürfen gar nicht auftreten. Offensichtlich haben wir jahrelang unter gefährlichen Bedingungen gespielt“, sagt Bauer. Die Gemeinde habe aber schon zugesichert, sich rasch darum zu kümmern. Nicht nur das: „Die Gemeinde unterstützt uns sowieso jedes Jahr ganz toll“, sagt Bauer.

Die sieben spielenden Akteure zeigten eine ebenso starke Leistung wie die 17 Mitglieder hinter den Kulissen

Zum Glück konnte der Schaden repariert werden, denn zum ersten Mal seit Jahren war die Premiere ausverkauft und auch viele Karten für Samstag und Sonntag vergeben. Dem Publikum gefiel, was die Theatertruppe unter der Regie von Helmut Birkner und Alois Böhm aufführte. Im 49. Jahr ihres Bestehens präsentierte sie ihr 47. Stück, die sieben spielenden Akteure zeigten eine ebenso starke Leistung wie die 17 Mitglieder hinter den Kulissen: Souffleuse, Maske, Technik, Bühnenbild, Inspizienten, Kassierer und Regie.

Sternekoch „Anderl“ Reitmeier, grandios gespielt von Robert Böck, der in dieser Rolle wie schon in den letzten Jahren als Landwirt, Interims-Bürgermeister oder Wirt völlig aufgeht, hat große Probleme: Sein Lokal ist voll mit Münchens feiner Gesellschaft, dabei ist er heillos überarbeitet: „Ich lebe ja nur noch von Tabletten und nehme doch so schnell ab.“ Von seiner Frau Daniela (Monika Hois) ist er geschieden und seine Tochter Gloria (Stephi Günder) will ins Kloster. Reitmeier mietet sich inkognito im Frauenkloster ein und will mit allen Mitteln verhindern, das seine geliebte Gloria, die seine Nachfolgerin werden sollte, die Profess ablegt.

Gespielt wird noch an drei Abenden

Im Kloster trifft er auf die resoluten Schwestern Maria (Gisela Weidner) – die ein untrinkbares Bier braut, davon aber voll überzeugt ist – und auf Scholastika (Biggi Schwarzbauer). „Außer zum Frühstück müssen wir das grässliche Gebräu zu jeder Mahlzeit trinken – furchtbar“, beschwert sie sich beim Anderl. Der versucht zunächst, das vor der Pleite stehende Kloster in den Abgrund zu schieben. Doch dann ändert er seine Strategie in großzügige Marketing- und Kochhilfe, um seine Gloria so zu bewegen, zu ihm zu kommen. Höchst amüsant sein Zwiegespräch mit einer Jesus-Statue: „Du willst also mein Schwiegersohn werden? Kannst du sie denn überhaupt ernähren? Sie ist doch mein Kind!“ Antwort bekommt Anderl keine, aber er tut alles, um das Kloster zu retten.

Gespielt wird noch am 10., 11. und 12. November. Karten für alle Termine unter Tel. 01520/329 94 13.

