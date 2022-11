Therme Erding heißt bei Google plötzlich anders – Verdacht fällt auf Bully-Herbig-Fan

Von: Tanja Kipke

Teilen

Ein bisher Unbekannter erlaubte sich einen Scherz: Einige Tage war statt Therme Erding der Name „Erde Therming“ in Google zu lesen. Die Therme äußert einen Verdacht.

Erding – Statt Therme Erding hieß die Badelandschaft in Oberbayern plötzlich „Erde Therming“. Zumindest in der Suchmaschine Google. Tagelang erschien der falsche Name, wenn man nach der Therme googelte. Seit Montag ist der Fehler korrigiert – von der Therme selbst, wie sie auf Anfrage unserer Redaktion mitteilt.

Therme Erding heißt plötzlich „Erde Therming“: Bully-Herbig-Fan womöglich Übeltäter

In der App Jodel kursiert aktuell ein Screenshot der falschen Suchanfrage. „Da war wohl ein Scherzkeks am Werk“, kommentierte ein Oberbayer sein Bild. Nicht nur ihm fiel der Fehler bei Google auf, auch die Therme Erding selbst bemerkte den Fauxpas. „Wir wurden aber auch von dem ein oder anderen Gast mit einem Augenzwinkern darauf angesprochen“, verrät sie tz.de. Es sei durchaus bekannt, dass für die Therme verschiedene Spitznamen benutzt werden, darunter neben „Erde Therming“ auch „Therme Erdinger“ oder „Therminger Erde“.

Therme Erding heißt bei Google plötzlich „Erde Therming“. © IMAGO/Stephan Goerlich/Jodel

Der bekannteste Spitzname ist dabei aber wohl ganz klar „Erde Therming“. Er kommt von Komiker Michael Bully Herbig höchstpersönlich. Seit rund zwei Jahren gibt es in der Therme Erding VR-Rutschen, darunter auch eine „Bullyparade“. In mehreren Spots bewirbt der Schauspieler das VR-Erlebnis und nennt dabei die Therme immer wieder „Erde Therming“. Deshalb hat die Therme einen Verdacht, wer der unbekannte Übeltäter sein könnte: „Wir vermuten ganz stark, dass es sich um einen großen Fan unseres Bully VR Rides gehandelt hat.“

Laut Therme sei es das erste Mal, dass sich jemand den Spaß erlaubt hat, den Namen der Therme zu ändern. „Etwas schmunzeln mussten wir schon als wir das gesehen haben.“ Ob jemals rauskommen wird, wer wirklich hinter der Namensänderung steckt, bleibt abzuwarten. Vielleicht war es ja auch Bully Herbig selbst, da er sich den richtig Namen einfach nicht merken kann. (tkip)