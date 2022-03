Zwei Minuten unter Wasser: Bub ertrinkt um ein Haar in Therme Erding

Von: Hans Moritz

Der Rettungshubschrauber Christoph München landete am Klinikum, flog dann aber ohne den Buben zurück. © Hans Moritz

In der Therme Erding wäre am Sonntag beinahe ein Kleinkind ertrunken. Der Fünfjährige musste am Abend reanimiert werden.

Erding - Das Unglück ereignete sich am Sonntag kurz nach 20 Uhr in der Therme Erding. Nach ersten Erkenntnissen war der fünf Jahre alte Bub nach einem Sturz einige Zeit unter Wasser, bis er entdeckt, rausgezogen und sofort an den Beckenrand gebracht wurde. Retter berichten, dass umgehend mit der Reanimation des Kindes begonnen worden sei – mit Erfolg: Das Kleinkind spuckte Wasser.

In Therme Erding: Kleinkind beinahe ertrunken - Hubschrauber im Einsatz

Dennoch alarmierte die Integrierte Leitstelle Erding neben Notarzt und Rettungsdienst den DRF-Rettungshubschrauber Christoph Regensburg sowie die Feuerwehr Altenerding zur Ausleuchtung eines Landesplatzes neben der Therme. Doch dann entschied sich der Notarzt, den Kleinen sofort mit dem Auto in eine Münchner Klinik zu fahren. Der Hubschrauber landete am nahe gelegenen Klinikum Erding und kehrte dann aber ohne Patient nach Regensburg zurück. Die Polizei berichtete am späten Sonntagabend, dass der Bub gesundheitlich stabil sei und nicht mehr in Lebensgefahr schwebe. ham

