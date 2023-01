Miesbacherin (28) kümmert sich um Straßenhunde in Griechenland - „Können nicht alle Tiere retten“

Von: Dieter Dorby

Teilen

Ein Herz für Tiere von der Straße: In Nordgriechenland versucht Lisa Pektas von Miesbach aus, bedürftige Hunde und Katzen zu retten sowie die Zustände vor Ort zu verbessern. © privat

Tierliebe geht manchmal seltsame Wege. Lisa Pektas wollte sich einfach nur engagieren – am besten vor Ort. Nun kümmert sie sich von Miesbach aus um Straßenhunde in Nordgriechenland.

Miesbach – „Ich bin da so reingeschlittert“, sagt Lisa Pektas. Die 28-jährige Miesbacherin wollte sich eigentlich nur für Tiere engagieren. Heute ist sie Vorsitzende des 2021 gegründeten Tierschutzvereins „Ein Herz für Pfoten“ mit Sitz in Miesbach, der sich mit seinen 20 Mitgliedern dafür einsetzt, Straßenhunden und -katzen ein halbwegs erträgliches Leben zu bescheren – in Nordgriechenland. Genauer gesagt auf der Halbinsel Chalkidiki im Bereich von Sithonia.

Online-Tierhilfe: Miesbacherin (28) kümmert sich um Straßenhunde in Griechenland

Angefangen hat alles damit, dass die Mitarbeiterin eines Baustoffgroßhandels mehr für Tiere tun wollte als nur Geld zu spenden. Also suchte sie nach einer geeigneten Anlaufstelle und fand einen Verein in Griechenland. Im Urlaub stattete sie den Leuten dort einen Besuch ab, arbeitete in einem Kastrationszentrum mit – ein guter Kontakt entstand. „Ich wollte vor Ort mithelfen“, sagt die 28-Jährige, die Chalkidiki erst über ihre Suche in Sozialen Medien kennenlernte. „Dort bin ich zuvor noch nie gewesen.“ Ein weiterer Schritt war es, als Begleitperson Hunde von dort nach Deutschland zu bringen. Schnell musste Lisa Pektas feststellen, dass diese Form des Engagements für Privatpersonen ziemlich schwierig ist. „Man kann besser als Verein helfen.“

Denn die Arbeit ist kein Spaziergang. Die Tiere müssen vor Ort gefangen, gesundheitlich versorgt und kastriert werden. Ein Aufwand, der vor allem eines braucht: finanzielle Unterstützung. Dabei ist der Miesbacherin klar: „Wir können nicht alle Tiere retten.“ Aber man kann es zumindest versuchen.

Miesbacherin will Lage in Griechenland verbessern

Pektas’ Ziel ist es deshalb auch, die Situation vor Ort in Griechenland zu verbessern – die Ursache für die Verwahrlosung der Tiere zu bekämpfen. „Es gibt auch in Griechenland Gesetze“, berichtet sie, „aber die werden nicht umgesetzt. Zu viele Menschen schauen weg und dulden gesetzwidriges Handeln.“ So gebe es eine Pflicht zur Kastration, aber das kostet Geld und wird deshalb gern vernachlässigt. Jeder kenne sich dort, was das Einhalten dieser Regeln nicht einfacher mache.

Auch seien die Tierärzte dort nicht vergleichbar mit denen in Deutschland. „Für viele ist es nur ein Job, eine Möglichkeit zum Geldverdienen.“ Und das Netz sei nicht so dicht wie hier. „Es gibt nur wenige Tierärzte, und da kann es schon mal sein, dass man eine Stunde mit dem Auto fahren muss.“

Lesen Sie auch: Neues Hundehaus am Tierheim eingeweiht

Wobei sie einiges sogar nachvollziehen kann, wenngleich sie dieses Handeln nicht gutheißt. So lassen Schäfer ihre Hunde bewusst nicht kastrieren, weil sie so einen neuen Wurf bekommen. „Sie suchen sich dann neue, starke, schöne Hunde aus, und der Rest sitzt vor der Tür.“ Diese Tiere werden dann krank, überfahren oder leiden an Mangelernährung.

„Können nicht alle Tiere nach Deutschland bringen“

Vor Ort in Griechenland etwas ändern ist auch deshalb notwendig, „weil wir nicht alle Tiere von dort nach Deutschland bringen können“. Aber es sei schwer, etwas vor Ort zu verändern. Irgendjemand müsse zum Beispiel die Streuner einfangen. Die Tiere hätten Angst, bräuchten Vertrauen. „Deshalb braucht es erfahrene Leute.“ Es gebe sogar Zuschüsse von der EU an die Gemeinden, aber das Geld werde lieber anders verwendet.

Einen eigenen Tierschutzverein zu gründen sei nie ihr Ziel gewesen, sagt Lisa Pektas: „Ich wollte eigentlich bei einem bestehenden Verein Mitglied werden.“ Aber Freunde hätten sie motiviert, diesen Schritt zu gehen. „Sie meinten, das sei das Richtige, weil ich so für diese Idee brenne.“

Auch interessant: Tierschutzverein kümmert sich um von Polizei beschlagnahmte Hunde

Ihr Verein hat ein Motto: „Wenn viele kleine Menschen an vielen kleinen Orten viele kleine gute Dinge tun, dann können sie das Gesicht der Welt verändern“, sagt Pektas. „Wir helfen, wo wir können. Ob angefahrene Tiere, die OPs benötigen, ausgesetzte Welpen, die ohne Hilfe nicht lange allein überleben würden, oder Streuner, die krank sind und medizinisch versorgt werden müssen. Wir versuchen ein Umdenken bei den Menschen vor Ort zu erwirken.“ Unterstützen könne man ihre Arbeit durch Geld- oder Sachspenden, eine Patenschaft oder eine Pflegestelle. Jeder, der dabei mithelfen will, sei willkommen.

Weitere Infos zum Verein „Ein Herz für Pfoten“ gibt es online auf einherz-fuerpfoten.de.

ddy