Tochter und Freundin müssen zurück auf Philippinen: Oberbayer kämpft verzweifelt um seine Familie

Von: Theresa Kuchler

Patrick Pietsch ist der Vater von Katerina Lyle (vorne rechts) und des ungeborenen Sohns seiner philippinischen Freundin Kaye Jove Cabanit. Um die Vaterschaft vor dem deutschen Gericht erkämpfen zu können, müsste seine Familie noch eine Weile in Schongau bleiben. Doch ihre Ausreisefrist läuft bald ab. © Theresa Kuchler

Patrick Pietsch will als Vater anerkannt werden. Er hat seine Tochter dafür von den Philippinen geholt. Doch bald endet das Aufenthaltsrecht – und damit die Chance der Familie, zusammenzuleben.

Schongau – Patrick Pietsch (30) und Kaye Jove Cabanit (25) kennen sich schon immer. Auf den Philippinen, wo Pietschs Mutter aufgewachsen ist, haben sie bereits als Kinder miteinander gespielt. Heute sitzen sie auf einem Sofa in Schongau, die dreijährige Katerina Lyle, ein fröhliches Kind mit dunklen Locken und großen Augen, wuselt um ihre Eltern herum. Neben ihr lümmelt Halbschwester Keira Yzabella zwischen den Kissen. Nur der kleine Bruder lässt noch auf sich warten, er wächst gerade unter dem Herzen der 25-jährigen Mutter heran.

Es ist ein Familienglück, das auf der Kippe steht. Weil Kaye Jove Cabanit auf den Philippinen mit einem anderen Mann verheiratet ist, von dem sie sich nicht scheiden lassen kann, gilt Pietsch offiziell nicht als Vater seiner Kinder. Um das zu ändern, kämpft sich der 30-Jährige seit Monaten durch Behörden, Anwaltskanzleien und Gerichte.

Schongauer kämpft verzweifelt um seine Familie: „Ich will nur, dass uns jemand hilft“

Doch die Lage scheint aussichtslos: Bald müssen Cabanit und ihre Töchter das Land verlassen. In „purer Verzweiflung“ wendet sich Pietsch jetzt an die Öffentlichkeit. Für ihn ist es das letzte Stück Hoffnung, das geblieben ist. „Ich will nur, dass uns jemand hilft.“

Die Geschichte nahm 2018 ihren Anfang. Patrick Pietsch hat auf den Philippinen Urlaub gemacht und seine alte Freundin Kaye Jove Cabanit besucht. Sie wurde schwanger. Cabanit war zu diesem Zeitpunkt allerdings mit einem anderen Mann zusammen. „Sie ist daher davon ausgegangen, dass das Kind von ihrem Partner ist“, sagt Pietsch. „Des Kindes wegen“ heiratete sie den vermeintlichen Vater. Ein Schritt, der sich auf den Philippinen nicht rückgängig machen lässt. „Dort gibt es keine Scheidung“, sagt Pietsch, der mit den Nerven sichtlich am Ende ist.

Freundin ist mit anderem Mann verheiratet - Scheidung ist auf Philippinen nicht möglich

Im Oktober 2020 erkannte Cabanit, dass das Baby von Pietsch sein muss, und trennte sich – zumindest inoffiziell – von ihrem Ehemann. Als der Schongauer erfuhr, dass das Baby von ihm ist, begann er, Geld auf die Philippinen zu schicken und regelmäßige Videotelefonate mit der Familie zu führen. Dass die kleine Katerina Lyle seine Tochter ist, hat Pietsch keine Sekunde bezweifelt. Inzwischen beweist ein DNA-Test die Vaterschaft.

Lange haben die Corona-Bestimmungen ein Treffen der Familie unmöglich gemacht. Im Juni war es dann endlich so weit: Pietsch holte seine Freundin mit ihrer sechsjährigen Tochter Keira Yzabella, die aus einer früheren Beziehung stammt, und Katerina Lyle nach Schongau. Bevor die drei Philippininnen auf deutschem Boden gelandet sind, hat Pietsch sich über die Einreisebestimmungen informiert. „Ich war bei der Ausländerbehörde in Schongau und habe meine Situation geschildert“, sagt er. „Laut deren Aussage kam nur das Touristen- und Besucher-Visum in Frage.“ So reiste seine Familie mit einem Aufenthaltsrecht von 90 Tagen ein.

Familie kämpft sich durch Behörden und Gerichte - doch Lage scheint aussichtslos

Pietsch eröffnete sofort ein Verfahren zur Anfechtung und Feststellung der Vaterschaft. Vor dem Weilheimer Amtsgericht kam es bald zu einer ersten Anhörung, die Hoffnung schöpfen ließ. „Die Richterin war der Auffassung, dass es in unserem Fall keine Probleme geben sollte“, blickt der 30-Jährige zurück.

Doch schon kurze Zeit später musste das Weilheimer Gericht einräumen, dass ihm die Zuständigkeit fehle. So ging das Verfahren an das Amtsgericht weiter, das in Berlin-Schöneberg sitzt.

Deutsches Recht greift erst, wenn Tochter länger in Schongau lebt

In einem Schreiben, das unserer Zeitung vorliegt, stellt die Berliner Richterin fest, dass das deutsche Recht in diesem Fall noch nichts ausrichten kann. „Die Anfechtung der Abstammung unterliegt dem Recht des Staates, in dem das Kind seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat“, heißt es in dem Dokument. Für Katerina Lyle wäre damit der philippinische Staat zuständig. Um unter den „gewöhnlichen Aufenthalt“ in Deutschland zu fallen, ist das Mädchen noch nicht lange genug in Schongau. Katerina Lyle, die im Juni eingereist ist, müsste mindestens bis Dezember bei ihrem Vater bleiben, um vom deutschen Recht Gebrauch machen zu können.

Doch so viel Zeit ist nicht mehr übrig. Das Touristenvisum der Philippininnen ist im September ausgelaufen, nur wegen der Gerichtsanhörung in Weilheim konnte das Aufenthaltsrecht der Familie verlängert werden. Frist ist jetzt der 31. Oktober. Am Montag müssen Kaye Jove, Keira Yzabella und Katerina Lyle aus Deutschland verschwunden sein.

Familie wird von der zuständigen Behörde abgewiesen - Sachbearbeiterin „beharrte auf fixe Ausreise“

Verzweifelt hat sich Pietsch an die Ausländerbehörde gewandt und um „Hilfe und Rat“ gebeten. „Ich habe der Sachbearbeiterin das Schreiben vom Gericht vorgelegt, um zu zeigen, dass es nur an einer Sache scheitert“, berichtet der 30-Jährige. „Und gebeten, dass sie mir helfen könnte, das Verfahren fortzuführen.“ Doch eine Verlängerung der Grenzübertrittsbescheinigung wurde der Familie nicht ausgestellt.

Die Mitarbeiterin habe das Schreiben „nicht einmal gelesen“, schildert Pietsch. „Sie beharrte auf die fixe und unausweichliche Ausreise der Familie und betonte, dass nichts verlängert werde.“ Grund sei das falsche Visum, wegen dem die Frauen „vom ersten Tag an illegal im Land“ seien – obwohl sich Pietsch im Vorhinein extra darum bemüht hatte, das richtige Visum zu beantragen.

Frist endet am 31. Oktober - danach kann Familie wohl nicht mehr zusammenleben

Die Sachbearbeiterin sei auch persönlich geworden. „Sie sagte zu mir: ,Jetzt machen Sie nach drei Monaten auf einmal einen auf besorgten Vater’“, erzählt Pietsch aufgelöst. Als er der Dame verzweifelt berichtet habe, dass Cabanit wieder von ihm schwanger ist und die Familie dasselbe Schicksal noch einmal blühe, habe sie mit „das hätten Sie sich vorher überlegen müssen“ reagiert.

Auf Anfrage unserer Redaktion wollte sich das Ausländer- und Asylamt des Landkreises nicht zu dem Fall äußern. Die Sache unterliege dem Datenschutz, hieß es als Begründung.

Fest steht, dass Pietschs Chance, als Vater seines Kindes anerkannt zu werden, am 31. Oktober erlischt. Dann ist die zweijährige Frist für die Vaterschaftsanfechtung ausgelaufen. „Die nächste, die es anfechten kann, ist Katerina selbst“, sagt er. „Das geht aber erst, wenn sie volljährig ist.“ Solange wird sich die Familie nur sehen können, wenn Pietsch sie in seinem Urlaub besuchen kommt. Um selbst mit den Kindern zu verreisen, braucht Cabanit das Einverständnis des rechtlichen Vaters. „Aber der ist nicht gut auf sie zu sprechen“, sagt Patrick Pietsch.

