Plötzlicher Tod mit 52: Trauer um beliebten Wirt bei München

„Des werd scho wieda“ war sein Credo

Sepp Gruber (52), hier am Glonner Naturbad vor seiner Gaststätte „Wiesmühle", war ein Wirt mit Leib und Seele. Er wurde jäh aus dem Leben gerissen.

Sepp Gruber, Chef der „Wiesmühle“, ist mit nur 52 Jahren gestorben. Glonn trauert um einen, der nicht nur kochen, sondern es auch mit den Menschen konnte.

Glonn – „Das Schönste, was ein Mensch hinterlassen kann, ist ein Lächeln im Gesicht derjenigen, die an ihn denken.“ Der Wirt der Traditionsgaststätte „Wiesmühle“ am Naturbad in der Marktgemeinde Glonn ist plötzlich aus dem Leben gerissen worden. Josef Gruber, den alle nur Sepp nannten, starb im Alter von 52 Jahren. Die Lücke, die er in Familie, Freundes- und Bekanntenkreis hinterlässt, ist groß.

Sepp Gruber gestorben: Gelernt hat er Zimmerer, seine Leidenschaft galt dem Kochen

Sepp Gruber war eigentlich gelernter Zimmerer, doch seine Leidenschaft gehörte dem Kochen, und das schmeckte man. Er fühlte sich wohl hinter dem Herd zwischen den Töpfen und Pfannen in der Küche des Wirtshauses an der Wiesmühle, das er 1995 zusammen mit seiner Frau Christl von den Schwiegereltern übernommen hatte und weiterführte.

Mit seiner Frau arbeitete er viel und gerne. Die Liebe, die er in das gemeinsame Lokal steckte, war in jedem auch noch so kleinen Detail zu spüren. Über den gelungenen Umbau des Wintergartens im Herbst des Jahres 2019 hatte er sich besonders gefreut.

Der Wirt mit Leib und Seele legte in seiner Küche Wert auf besondere Qualität, gerade Regionalität war ihm wichtig. Die Produkte, die er seinen Gästen anbot, kamen meist aus der Nähe. Von Erzeugern, die er gut persönlich kannte und mit denen er auch immer gern ein Schwätzchen hielt.

Wiesmühle: Für die Ente und den Zwiebelrostbraten kamen die Gäste auch von weiter her

Seine knusprige Ente war legendär, die Aussicht auf den Genuss seines Zwiebelrostbratens ließ so manchen Gast von weiter her nach Glonn anreisen. Auch in der Zeit von Corona resignierte der Wirt nicht, sondern freute sich über den Zusammenhalt in Glonn und über die vielen Fensterl-Gäste, die auch dann seine gute Küche genießen wollten, als es vor Ort nicht möglich war. „Des werd scho wieda“, lautete sein Credo.

Sepp Gruber: Plausch mit den Gästen und Liebe zu seiner Familie

Den Optimismus und die Leidenschaft zum Beruf spürten auch die Gäste in der Wiesmühle, wenn sich Sepp Gruber nach getaner Arbeit zu später Stunde in die Gaststätte setzte und gemeinsam mit Freunden und Bekannten den Tag ausklingen ließ.

An freien Tagen ging er mit seiner Frau gerne zum Wandern in die Berge und war auch schon mal auf dem Golfplatz anzutreffen. In der Woche vor seinem Tod unternahm er noch eine gemeinsame Reise mit seiner Christl nach Ghana, um die dort lebende Familie seines Schwiegersohnes kennenzulernen. Dort konnte er auch seine kleine Enkeltochter Rosalie noch in vollen Zügen genießen. Seine Familie stand an erster Stelle. Sepp Gruber wollte immer, dass es allen gut geht, seine Hilfsbereitschaft wird als einzigartig beschrieben.

Der Glonner hinterlässt eine Frau Christl, seine zwei Töchter Maxi und Marina, den Schwiegersohn Fiifi und seine Enkelin Rosalie.

