Tödlicher Unfall auf Landstraße in Oberbayern: Für Motorradfahrer (19) kommt jede Hilfe zu spät

Von: Franziska Konrad

Nach einem tödlichen Unfall in der Region Miesbach, war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. (Symbolbild) © IMAGO/Christian Schroedter

Bei einem tragischen Verkehrsunfall in Warngau (Landkreis Miesbach) wurde ein 19-Jähriger so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Warngau – Zu einem tödlichen Unfall kam es am späten Sonntagnachmittag, 30. Oktober, im oberbayerischen Warngau (Landkreis Miesbach): Ein junger Motorradfahrer (19) geriet auf die Gegenfahrbahn. Er starb noch an der Unfallstelle. Nun ermittelt die Polizeiinspektion Holzkirchen.

Tödlicher Unfall im Landkreis Miesbach: 19-Jähriger verliert Kontrolle über Krad

Das tragische Unglück ereignete sich laut Polizeibericht gegen 17.45 Uhr auf der MB19 zwischen Osterwarngau und Schmidham. Ein 19-Jähriger aus der Gemeinde Valley war mit seinem Krad in Richtung Schmidham unterwegs. Er fuhr in einer Fahrzeugkolonne und musste verkehrsbedingt abbremsen. Derzeit gehen die Beamten davon aus, dass der junge Mann durch das Bremsmanöver die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.

Er geriet auf die Gegenfahrbahn und wurde von einem entgegenkommenden Auto erfasst. Die 54-jährige Fahrerin aus Rottach-Egern konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Motorrad-Fahrer erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Nach tödlichem Unfall: Polizei bittet Zeugen, sich zu melden

An dem Motorrad entstand laut Polizei ein Totalschaden von zirka 8000 Euro. Das Auto wurde frontal beschädigt. Hier entstand ein Schaden von 5000 Euro. Beide Fahrzeuge wurde sichergestellt. Die Staatsanwaltschaft hat ein unfallanalytisches Gutachten in Auftrag gegeben.

Nach dem Unfall waren die Feuerwehren Warngau und Mitterdarching sowie ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich der Polizei Holzkirchen zu melden.

