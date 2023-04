Tödlicher Unfall: Autofahrer stirbt nach Frontalzusammenstoß in Oberbayern

Von: Josef Hornsteiner

Einsatzkräfte der Feuerwehr müssen auf der Bundesstraße 2 bei Krün den verunglückten Autofahrer aus dem Kleintransporter bergen. © FOTOPRESS THOMAS SEHR

Für den Autofahrer kam jede Hilfe zu spät: In der Nacht auf Donnerstag starb ein Mann auf der Bundesstraße 2 Höhe Krün in seinem Kleintransporter, nachdem er frontal mit einem anderen Kleinlaster zusammengestoßen ist.

ERSTMELDUNG: Krün - Ein tödlicher Unfall ereignete sich in der Nacht auf Donnerstag, 27. April 2023, gegen 4:30 Uhr auf der Bundesstraße 2 auf Höhe Krün. Ein Kleintransporter befuhr die Straße von Österreich kommend in Richtung Garmisch-Partenkirchen. Dabei kam er zwischen der Abfahrt Süd und Bärnbichl aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem Kleinlaster, 7,5 Tonnen schwer, zusammen, teilt die Polizeiinspektion Mittenwald mit.

Tödlicher Unfall auf der Bundesstraße 2 bei Krün - Unfallverursacher stirbt

Der entgegenkommende Autofahrer aus dem Landkreis Dachau konnte einen Zusammenstoß trotz eines Ausweichmanövers nicht mehr verhindern. Die Fahrzeuge kollidierten frontal an den linken Seiten und kamen am jeweiligen Straßenrand zum Stehen. Für den Unfallverursacher kam jede Hilfe zu spät. Er starb trotz Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle.

Der Dachauer wurde leicht verletzt und kam vorsorglich ins Klinikum Garmisch-Partenkirchen. Der Verkehr wird aktuell (Stand 11.15 Uhr) über Krün und Schmalensee umgeleitet. Die B2 muss mehrere Stunden gesperrt bleiben. Der Zeitpunkt der Öffnung ist noch ungewiss. Ein Gutachter ist vor Ort, um gemeinsam mit der Polizeiinspektion Mittenwald die Unfallursache zu ermitteln.

Tödlicher Unfall bei Krün: Großeinsatz für die Feuerwehren

Die Feuerwehr Krün war mit 30 und die Feuerwehr Mittenwald mit 25 Einsatzkräften vor Ort. Sie unterstützten Notarzt und Rettungsdienst und hatten die traurige Aufgabe, den Leichnam aus dem Fahrzeug zu bergen. Sie kümmerten sich zudem um die Straßensperrung sowie um die Umleitung. Zu späterem Zeitpunkt kam auch die Straßenmeisterei hinzu und übernahm die Verkehrsmaßnahmen, die entsprechend noch andauern. Weitere Infos folgen.

