Tödlicher Unfall in Wolfratshausen: Mann (24) auf Baustelle von Betonteil getroffen

Von: Franziska Konrad

Nach einem tödlichen Baustellenunfall in Wolfratshausen hat nun die Spurensicherung die Ermittlungen übernommen. © Symbolbild: Rene Ruprecht

Auf einer Baustelle in der Föhrenwaldstraße kam es zu einem tödlichen Unfall: Ein 24-jähriger aus Wolfratshausen verstarb noch am Unfallort. Das berichtet die Polizei.

Wolfratshausen - Tödlicher Arbeitsunfall in Wolfratshausen: Auf einer Baustelle wurde am Dienstagnachmittag ein 24-jähriger Wolfratshauser von einem umherschwenkenden Betonteil getroffen. Das berichtet das Polizeipräsidium Oberbayern Süd.

Tödlicher Unfall in Wolfratshausen: Reanimationsversuche für 24-Jährigen ohne Erfolg

Gegen 16 Uhr waren Arbeiter in der Föhrenwaldstraße mit dem Setzen von Betonringen an einem Abwasserkanal beschäftigt. Dabei hing laut Polizei ein Betonring am Ausleger eines 20-Tonnen-Baggers. Als der Bagger beim Rückwärtsfahren mit einem Rad in einem Loch einsackte, geriet der Betonring am Ausleger unkontrolliert in Bewegung - und traf einen nahestehenden Arbeiter (24). Ein Kollege stand daneben und konnte sich noch in Sicherheit bringen. Der 24-jährige erlitt dabei jedoch schwere Verletzungen. Trotz Reanimationsversuchen verstarb er noch an der Unfallstelle.

Beamte des Weilheimer Kriminaldauerdienstes (KDD) und der Spurensicherung übernahmen an der Unfallstelle die Ermittlungen in dem Fall. Von der Kripo wurde zusätzlich ein Sachverständiger hinzugezogen, der die Ermittler bei den Untersuchungen gutachterlich unterstützt. Ebenso wird die zuständige Berufsgenossenschaft mit eingebunden. Gegen den Fahrer des Baggers wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt.

