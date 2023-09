Tödlicher Unfall nahe A92-Ausfahrt: 23-Jähriger prallt mit BMW in Betonmischer und stirbt

Von: Armin Forster

Zu einem schweren Unfall ist es am Donnerstag (14. September) zwischen Neufahrn und Freising gekommen. Dabei kam ein junger Mann ums Leben. Die Straße war stundenlang gesperrt.

Mintraching - Die Kräfte, die bei dem Zusammenstoß mit dem Lkw gewirkt hatten, waren zu stark, der junge Mann hatte keine Chance: Nach einem Verkehrsunfall zwischen Neufahrn und Freising ist am Donnerstagnachmittag ein 23-jähriger BMW-Fahrer seinen Verletzungen erlegen.

Wie die Polizeiinspektion Neufahrn berichtet, befuhr der 23-Jährige kurz vor 14 Uhr die Staatsstraße 2350 von Mintraching (Gemeinde Neufahrn) kommend in Richtung der A92-Anschlussstelle Freising-Süd. Etwa 200 Meter vor der Anschlussstelle geriet der BMW aus bislang ungeklärter Ursache auf gerader Fahrbahn nach links in den Gegenverkehr. Dabei stieß die linke Fahrzeugfront des 1er BMW gegen die linke Fahrzeugfront eines voll beladenen Betonmischers, der in der entgegengesetzten Richtung unterwegs war und von einem 60-Jährigen gelenkt wurde. Der Mann im BMW wurde durch den Zusammenstoß in seinem Auto eingeklemmt und musste von Feuerwehrkräften mechanisch aus dem Wagen befreit werden.

Ein tödlicher Verkehrsunfall hat sich am Donnerstagnachmittag auf der Staatsstraße 2350 nahe Mintraching bei Neufahrn (Kreis Freising) ereignet. © Birgit Gleixner

Während der Lkw-Fahrer unverletzt blieb, wurde der 23-Jährige so schwer verletzt, dass er trotz intensivster ärztlicher Betreuung gegen 15.45 Uhr im Klinikum Freising verstarb.

Der BMW des 23-Jährigen wurde beim Unfall so stark demoliert, dass der junge Fahrer wenig später seinen schweren Verletzungen erlag. © Birgit Gleixner

Nach tödlichem Unfall bei Mintraching: Polizei wird wegen unvernünftiger Autofahrer aktiv

Am BMW entstand Totalschaden, am Betonmischer wurde durch die Wucht des Aufpralls das linke Vorderrad herausgerissen. Er musste durch ein Spezialfahrzeug abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen dürfte laut Polizei bei über 30.000 Euro liegen. Seitens der Staatsanwaltschaft Landshut wurden beide Fahrzeuge sichergestellt, was beim Betonmischer bedeutet, dass dieser nach Wiegen durch eine Betonpumpe entleert werden muss, was einige Zeit in Anspruch nimmt. Außerdem wurde ein unfallanalytisches Gutachten angeordnet. Zur Reinigung der Fahrbahn musste ebenfalls ein Spezialfahrzeug angefordert werden.

Zur Unglücksstelle war auch ein Rettungshubschrauber angefordert worden. © Birgit Gleixner

Im Rahmen der gesamten Unfallaufnahme sowie Beseitigung der Fahrzeuge und Reinigung der Fahrbahn musste die St2350 zwischen der Autobahn A92 und dem Industriegebiet Römerstraße laut Polizei bis etwa 19 Uhr gesperrt werden. Es kam zu vermehrten Stauungen. Wie es im Bericht weiter heißt, mussten die Absperrungen der Feuerwehr und der Straßenmeisterei „aufgrund der Unvernunft und Uneinsichtigkeit einzelner Verkehrsteilnehmer mit Polizei-Fahrzeugen und zeitweise Polizeibeamten verstärkt werden“.

Vor Ort waren die Feuerwehren Mintraching, Neufahrn, Eching und Dietersheim sowie Kreisbrandinspektor Sturde von der FFW Freising mit ca. 40 Kräften und zahlreichen Fahrzeugen. Außerdem waren zwei Rettungswagen sowie ein Notarzt und ein Rettungshubschrauber an der Unglücksstelle im Einsatz.

