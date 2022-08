Traurige Gewissheit nach vier Tagen Suche: Vermisster Tobias D. (25) ist tot

Von: Magdalena Höcherl, Andrea Beschorner

Traurige Gewissheit: Der 25-Jährige, der nach der Brass Wiesn in Eching vermisst wurde, ist tot. © ft

Nach vier Tagen erfolgloser Suche herrscht traurige Gewissheit: Tobias D., der auf der Brass Wiesn in Eching verschwand, ist tot.

Eching - Nach vier Tagen herrscht traurige Gewissheit: Tobias D., der am Freitag auf der Brass Wiesn in Eching verschwunden ist, ist tot. Der 25-Jährige wurde am Dienstagabend leblos aus dem Echinger See geborgen.

Wie berichtet, war der junge Mann am Freitag mit zwei Kumpels auf dem Blasmusik-Festival am Freizeitgelände in Eching unterwegs. Gegen 21 Uhr verloren sich die drei Freunde auf der Brass Wiesn, die an die 20.000 Besucher zählte, aus den Augen. Wenig später brach auch der telefonische Kontakt ab. Seither fehlte von dem Eichenrieder (Landkreis Erding) jede Spur.

Als ihr Freund auch am darauffolgenden Samstag nicht wieder auftauchte, meldeten ihn die beiden Spezln, mit der Tobias D. auf dem Festival war, als vermisst. Doch auch die umfangreichen Suchmaßnahmen von Polizei, Feuerwehr und Wasserwacht - zur Einsatz kamen unter anderem ein Hubschrauber sowie die Rettungshundestaffel - verlief ohne Ergebnis.

Parallel dazu organisierte die Freundin des Vermissten am Montag und Dienstag eine private Suchaktion, an der sich mehrere Hundert Menschen, darunter auch viele Echinger, beteiligten. Die private Suche wurde am Dienstagnachmittag eingestellt, die rund 70 Polizeikräfte durchkämmten die Gemeinde Eching und Umgebung weiter.

Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord zeigte sich am Dienstag noch zuversichtlich, den Vermissten im Laufe des Tages lebend zu finden. Diese Hoffnung zerschlug sich am Abend.