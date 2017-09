Leiche am Feringasee: Wo ist das Handy der Toten? 

Zwei Tage nach dem grausigen Fund am Feringasee in Unterföhring gibt es weitere Details zu dem Fall. Die Münchner Polizei vermeldete am Mittwoch einen ersten Ermittlungserfolg. Einige Fragen bleiben bisher jedoch offen.

München - Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, ergab die Obduktion am Dienstag, dass es sich bei der Toten, die am Feringasee aufgefunden wurde, um eine 35 Jahre alte Münchnerin handelt. Außerdem bestätigte sich der Verdacht, dass es sich bei dem Fall um einen Tötungsdelikt handelt. Der Todeszeitpunkt konnte allerdings nicht näher eingegrenzt werden.

Den bisherigen Erkenntnissen vom Fundort der Leiche zufolge, ist der Auffindeort nicht der Tatort. Wie und von wem der Leichnam zum Feringasee transportiert wurde, konnte bislang noch nicht ermittelt werden.

Die 35-jährige Advanced Projekt Managerin wurde in der Nacht von Sonntag auf Montag von ihrem 32-jährigen Lebensgefährten, mit dem sie im Münchner Osten wohnte, vermisst. Dieser erstattete am Montag Vermisstenanzeige. Sie war von einem Treffen mit einer Arbeitskollegin am Sonntagabend nicht heimgekommen, war nicht erreichbar und ist am Montag auch nicht zur Arbeit erschienen. Der Pkw der Geschädigten, ein 1er BMW, wurde ebenfalls schon am Montagnachmittag ordnungsgemäß geparkt und versperrt in der Lilly-Reich-Straße in Freimann aufgefunden. Die Arbeitsstelle der Frau liegt im Münchner Norden. Was die Ermittlungen erschwert ist, dass bisher kein Handy der Toten gefunden wurde.

Am Montagnachmittag war der Alarm bei der Polizei eingegangen: Zwei Landschaftsgärtner hatten bei Mäharbeiten den verkohlten Leichnam einer Frau in der hinteren Ecke des Behelfsparkplatzes am Feringasee entdeckt. Am Auffindeort wurden außerdem Brandbeschleuniger gefunden.

Zur Aufklärung der Tat sind noch umfangreiche Maßnahmen der Spurensicherung, Untersuchungen und Ermittlungen erforderlich. Die Mordkommission und alle beteiligten Dienststellen arbeiten auf Hochtouren, so die Polizei.

Bis Dienstag wusste die Mordkommission nach Angaben von Polizeisprecher Thomas Baumann noch nicht, wer die Tote ist. Fachleute des Landeskriminalamtes waren vor Ort, alle geparkten Autos in der Umgebung wurden überprüft, ob eines davon einen Bezug zu dem Mord haben könnte. Die Fläche ist abgelegen und wird nur im Sommer genutzt, wenn besonders viele Badegäste parken wollen.