Toter Rollstuhlfahrer (26) drei Tage unentdeckt auf dem Klinik-WC: Familie klagt an

Von: Dieter Dorby

Im Krankenhaus Agatharied, dessen Träger der Landkreis Miesbach ist, ist auch die kbo-Lech-Mangfall-Klinik für psychische Erkrankungen untergebracht, deren Träger wiederum der Bezirk Oberbayern ist. © archiv tp

Drei Tage dauerte die Suche nach dem vermissten Rollstuhlfahrer aus Irschenberg. Während draußen der Hubschrauber kreiste, befand sich der Patient bereits seit Samstag tot auf einem WC der kbo-Lech-Mangfall-Kliniken und blieb drei Tage lang unentdeckt. Für die Familie eine unerträgliche Situation.

Agatharied – „Am heutigen Dienstagvormittag, 18. Juli 2023, wurde der Vermisste leider nur mehr tot im Gemeindebereich von Hausham gefunden. Die Kriminalpolizeistation Miesbach übernahm die Todesfallermittlungen in der Sache. Hinweise auf eine Beteiligung Dritter oder ein Fremdverschulden gibt es derzeit nicht.“

Mit diesen Zeilen hat die Polizeiinspektion Miesbach am Dienstagnachmittag den Tod des 26 Jahre alten Rollstuhlfahrers kommuniziert, der Anfang dieser Woche gesucht worden war. Der Mann war am Samstagabend verschwunden und trotz aufwendiger Suche mit Hubschrauber und Rettungshunden nicht gefunden worden. Was der Polizeibericht nicht sagt: Aufgefunden wurde er in der kbo-Lech-Mangfall-Klinik in Agatharied. In einer verschlossenen Behindertentoilette.

Es ist eine Situation, die Fragen aufwirft. Warum wurde der junge Mann auf dem Klinikareal nicht entdeckt? Hat man sich zu sehr auf die Polizei verlassen? Spätestens beim täglichen Putzen der Toiletten hätte der Vermisste ja entdeckt werden müssen.

Wütender Post eines Familienmitglieds

Und es ist ein Fall, der nun deswegen in die Öffentlichkeit gelangt und die in solchen Fällen journalistisch übliche Pietätsgrenze durchbricht, weil ein Familienmitglied einen schonungslos offenen Post auf Facebook gestellt hat. Auf Nachfrage unserer Zeitung bei der Familie wird diese Darstellung von einem weiteren Mitglied bestätigt.

Freiwillig einweisen lassen

Demnach hat sich der 26-Jährige am Freitag freiwillig in einer akuten, psychisch extremen Notsituation in die Obhut der kbo-Lech-Mangfall-Klinik in Agatharied begeben. Am Samstag habe er offenbar die behandelnde Ärztin wissen lassen, dass es ihm wieder besser gehe. Damit wurde er am frühen Samstagnachmittag aus der geschlossenen Abteilung in die offene Station übergeben, ohne dass die nächsten Angehörigen informiert wurden. Noch um 18 Uhr sei er beim Abendessen gewesen – und danach verschwunden.

Drei Horror-Tage für die Familie

Für die Familie begann damit eine Zeit der Qual, ein regelrechtes Martyrium. Drei Tage hing man zwischen Hoffen und Bangen, klammerte sich an die Hinweise, die im Rahmen der öffentlichen Suchaktion (wir berichteten) eingegangen waren. Immer wieder Enttäuschung. Bis am Dienstag dann die schmerzvolle Gewissheit folgte.

Und auch die war – so ist aus der Familie zu erfahren – eher dem Zufall geschuldet. Ein Techniker wollte sich bereits am Montag wegen Reparaturarbeiten Zutritt zum Behinderten-WC verschaffen, doch die Tür war verschlossen. Nachdem tags darauf der Raum immer noch verriegelt war, ließ man ihn öffnen.

Zimmer umgehend geräumt

„Es war von Anfang eine Katastrophe“, sagt das Familienmitglied. So verstörte es die Familie auch, dass am Samstagabend, nachdem man vom Verschwinden des 26-Jährigen informiert worden und in die kbo-Klinik gekommen war, der Rucksack des Verschwundenen bereits fertig gepackt war. Schon bei der Einlieferung habe man den Eindruck gehabt, man wolle ihn mangels Platz nicht aufnehmen. Dies sei erst auf Nachdruck erfolgt.

Das sagt der Bezirk als kbo-Träger

Seitens der kbo-Lech-Mangfall-Klinik wird der Ablauf im Grunde bestätigt: Der Patient sei aufgrund einer „akuten seelischen Krise“ am Freitagabend in Begleitung des Rettungsdienstes freiwillig in die kbo-Lech-Mangfall-Klinik gekommen. „Er wurde zunächst auf der geschlossenen Station aufgenommen, dort entsprechend engmaschig überwacht und erst nach Stabilisierung seines Zustandes und ärztlicher Rücksprache am Samstag auf eine offene Station verlegt. Hinweise für eine akute Gefährdung lagen zu dem Zeitpunkt nicht vor“, antwortet Constanze Mauermayer vom Bezirk Oberbayern, dem kbo-Träger, auf die Anfrage unserer Zeitung. „Nachdem der Patient bei den Routinekontrollen am Samstagabend nicht auffindbar war, wurde umgehend die Polizei verständigt.“

Eigenes Personal der kbo-Lech-Mangfall-Klinik habe die Räumlichkeiten auf den Stationen durchsucht, die Polizei habe in der gesamten Klinik Suchhunde eingesetzt. Warum diese nicht anschlugen, sei „nicht bekannt“. Besagtes WC befinde sich aber im Erdgeschoß – außerhalb der Stationen, nahe dem Therapiebereich. Und dieser wird laut Mauermayer „von Patienten an Wochenende nicht genutzt. Deshalb wird diese Toilette an Wochenenden auch nicht gereinigt.“

ddy