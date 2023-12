„Sind fast ausgebucht“: Tourismus-Betriebe im Isarwinkel zufrieden – doch ein Verhalten der Gäste überrascht

Von: Vinzent Fischer

Verschneiter Berg, grünes Tal: Auf dem Brauneck sind die Bedingungen gut. Im Tal ist der Schnee beinahe komplett geschmolzen. © KB

Die Tourismusbetriebe im Isarwinkel sind vor Weihnachten schon gut ausgelastet. Auch die Schneebedingungen auf dem Brauneck sind noch gut.

Lenggries – Für viele Touristen aus dem In- und Ausland ist der Isarwinkel zwischen Weihnachten und Dreikönig ein beliebtes Reiseziel. Bergwandern, Langlaufen, Skifahren – Urlauber schätzen die Region für ihre Vielseitigkeit. Wenige Tage vor dem Beginn der Weihnachtsferien ist die Stimmung unter den Tourismus-Betrieben im Isarwinkel positiv.

Tourist Information Lenggries zurfrieden mit Buchungslage

Nach dem Schneechaos Anfang Dezember ist es im Tölzer Land zuletzt wieder deutlich wärmer geworden. Der Schnee im Tal ist größtenteils geschmolzen. Das Brauneck hingegen ist noch schneebedeckt. Am Dienstag waren laut Webseite (Stand: 19. Dezember) 11 von 15 Liftanlagen und 19 von 20 Pisten geöffnet. „Oben am Berg hält sich der Schnee noch gut, weil es nachts so kalt ist“, sagt Maria Bader von der Lenggrieser Tourist-Information (TI). „Der Skibetrieb läuft ohne Einschränkungen.“ Langlaufloipen könne man in Lenggries derzeit wegen Schneemangels allerdings nicht anbieten.

Winterspaß im Isarwinkel: Fast alle Pisten waren Anfang der Woche geöffnet. © kb

Die Touristen haben sich davon bislang jedoch nicht abhalten lassen, ihren Winterurlaub im Isarwinkel zu buchen. Eine überdurchschnittliche Stornierungswelle habe es nicht gegeben. „Es läuft sehr gut. Wir sind fast ausgebucht und sehr zufrieden“, berichtet Bader. „Für zwei Leute können wir noch eine Unterkunft finden, für eine Familie wird es jetzt schon schwieriger.“

Lenggries: Gute Stimmung bei Tourmismusbetrieben

„Die Stimmung unter den Betrieben ist gut. Wir hatten heuer insgesamt ein erfreuliches Tourismus-Jahr“, erklärt die TI-Chefin. 2023 sei man in Lenggries durchweg ausgelastet gewesen, sagt sie. Eines hat Maria Bader in den vergangenen Jahren allerdings beobachtet: „Das Buchungsverhalten hat sich verändert. Unsere Gäste buchen immer später und kurzfristiger.“ Begonnen habe diese Entwicklung mit der Corona Pandemie. Doch der Trend habe sich bis jetzt fortgesetzt. Bader vermutet, dass die Leute inzwischen mehr Wert auf Spontanität legen.

Urlaub in Oberbayern: Viele buchen spontan

„Bei uns schaut es im Moment gut aus“, sagt Sonja Eichbichler von der Gäste-Information der Jachenau. Die Langlaufloipe sei frisch gespurt und für die Wintersportler bereit, freut sie sich. „Bei uns gefriert es nachts noch durch“– das sei ein Vorteil der Jachenau. Eines wünscht sich Eichbichler trotzdem: „Wir hätten gerne mehr Schnee anstatt Regen.“

Die Zahl der Buchungen sei im Vergleich zu den Vorjahren gleichbleibend. „Zu uns kommen hauptsächlich Stammgäste, die jedes Jahr den Weg in die Jachenau finden“, sagt Eichbichler und betont: „Wir haben schon auch neue Gäste. Die entscheiden sich aber öfter kurzfristig, je nach Wetterlage.“ Das Urlauber-Publikum in der Jachenau sei gemischt, darunter seien Wanderer, Wintersportler und „Menschen, die einfach die Wintertage genießen wollen“, so Eichbichler. (vfi)

