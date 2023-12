Aussagen schlichtweg falsch: Tourismus-Chef wehrt sich gegen Vorwürfe aus Rottach-Egern

Von: Christina Jachert-Maier

Im Rottacher Gemeinderat wurde heftige Kritik an der Tegernsee App laut. Tourismus-Chef Christian Kausch widerspricht den Vorwürfen.

Rottach-Egern – Satte 1,8 Millionen Euro habe die Tegernseer Tal Tourismus GmbH (TTT) für die Tegernsee App verschossen, hieß es im Rottacher Gemeinderat. Wie berichtet, wurde dort heftige Kritik laut. Etliche Aussagen seien aber schlichtweg falsch, erklärt TTT-Chef Christian Kausch. „Ein Budget von 1,8 Millionen Euro für die App hätte ich gerne, aber das steht bei Weitem nicht zur Verfügung.“ Tatsächlich werde die App, wenn sie dann freigeschaltet ist, weniger als 500 000 Euro gekostet haben. „Das ist äußerst günstig.“

Tickets für die Wallbergbahn sind über die Tegernsee App bald online buchbar. © Dietmar Denger/Tegernseer Tal Tourismus GmbH

Aktuell befinde sich die App (www.tegernsee.bayern) noch in der Testphase und sei – gewollt – über Google nicht zu finden. Das werde sich bald ändern. „Wir sind mit 80 Leistungsträgern im Gespräch“, berichtet Kausch. Nach und nach werde sich die App füllen. „Das dauert seine Zeit.“ Die in der gestrigen Ausgabe versehentlich veröffentlichte Adresse www.tegernsee-bayern.de führt übrigens in die Irre. Es handelt sich um eine privat erstellte Website ohne Verbindung zur TTT.

Neue Tegernsee-App: Tourismus-Chef wehrt sich gegen Vorwürfe – „Unsere Türen sind immer offen“

Nicht nachvollziehen kann Kausch die Kritik, es handle sich ja gar nicht um eine „richtige“ App, sondern lediglich um eine Website. Tatsächlich habe man sich für eine Mischform entschieden, eine Progressive Web App. „Es war nie eine klassische App zum Runterladen aus dem App-Store angekündigt.“

Die Web-App wurde beim Tag des Tourismus im Mai erstmals öffentlich vorgestellt. Der Aufbau und die gesamte Strategie waren Thema einer talweiten Gemeinderatssitzung. „Und unsere Türen sind immer offen.“ Kritik sei wichtig, meint Kausch. „Aber Äußerungen und Vermutungen in öffentlichen Gemeinderatssitzungen zu treffen, obwohl man sich mit der Thematik nicht ausreichend auseinandergesetzt hat und dann zum Teil noch falsche Zahlen verwendet, halte ich für absolut nicht angebracht.“

Tegernsee bekommt eine eigene App: 60 000 Euro-Budget für Marketing

Zum 60 000-Euro-Budget für Marketing könne er sagen: Diese Summe betreffe ausschließlich den Bereich PR. „Dafür hatten wir bisher null Euro.“ In diesem Teilbereich müsse die TTT erst mal etwas hochfahren. Insgesamt sei dieser Etat sicher zu klein: „Aber wir fangen ja auch erst an.“

