Traditionscafé nahe München schließt nach über 100 Jahren - „Haben uns mit Preiserhöhungen immer schwer getan“

Bald Vergangenheit: Vater und Sohn, Reinhard Golder (l.) und Lukas von Thülen, gemeinsam in der Backstube. © Ursula Nagl

Seit 1904 gibt es in Dießen das Traditionscafé Vogel. Aus mehreren Gründen muss der Familienbetrieb in fünfter Generation nun schließen.

Dießen - „Alles hat seine Zeit“, sagt Jutta Golder und lächelt. 42 Jahre lang stand die 54-Jährige Tochter des Hauses als Geschäftsführerin und Konditormeisterin nahezu täglich in der Backstube oder hinter der Verkaufstheke der Konditorei Café Vogel, die es seit 1904 gibt.

Im traditionsreichen Ladengeschäft an der Johannisstraße 4 in Dießen gibt es Torten in traditioneller Handwerkskunst. Sobald das Glöckchen beim Öffnen der Eingangstür bimmelt, ist man verzaubert vom Anblick der süßen Köstlichkeiten. Das alles ist bald Geschichte. Die Konditoren-Familie Golder/von Thülen hat sich entschieden, ihr Café im Sommer zu schließen – für immer.

Älteste Konditorei in Dießen schließt: Familienbetrieb in der fünften Generation

Gegründet wurde die älteste Konditorei Dießens 1904 von Viktoria und Paul Vogel. Sie schufen einen Treffpunkt für Jung und Alt. Seit Jutta Golder das Geschäft 1997 in der fünften Generation von ihrem Vater Hermann Busch übernahm, bildete sie 23 Lehrlinge aus. Zehn Mitarbeiter unterstützen aktuell das Familienteam, das aus den Konditormeistern und Geschäftsführern Jutta (54) und Reinhard Golder (53) sowie deren Sohn, Juniorchef Lukas von Thülen (27), besteht. Sie hätten es sich mit der Entscheidung, Café und Konditorei aufzugeben, nicht leicht gemacht, erklären die Drei – es sei viel nachgedacht, geredet, gerechnet und gekämpft worden.

Und in den vergangenen Jahren sei zwar der Umsatz gestiegen, der Gewinn aber nicht. Beste Rohstoffe hätten nach wie vor oberste Priorität, betont Jutta Golder. Doch die Preise dafür seien ebenso gestiegen wie die Energie- und die Lohnkosten für die Mitarbeiter. „Andererseits haben wir uns mit Preiserhöhungen für unsere Produkte immer schwergetan“, erklärt Reinhard Golder. Bis heute kostet eine gefüllte Rohrnudel im Cáfe Vogel 1,20 Euro. In Münchner Cafés bezahlt man dafür in der Regel das Doppelte.

Traditionscafe schließt: „Haben uns mit Preiserhöhungen immer schwer getan“

Hinzu komme, dass sich das Verkaufsverhalten der Kunden verändert habe. Die Lage an der verkehrsreichen Ortsdurchfahrt sei ein Problem, und die Zahl der Stammkunden und der Laufkundschaft gehe zurück. Es sei nicht mehr attraktiv, an der Johannisstraße zu flanieren und einzukaufen. Mit dem Fahrrad sei ein Einkauf an der Ortsdurchfahrt nicht ungefährlich, und Autoparkplätze seien nicht vorhanden. Eine Verkehrsberuhigung, von der auch die Gewerbetreibenden an der Johannisstraße profitiert hätten, habe die Gemeinde in den letzten Jahrzehnten schlicht versäumt.

Die Familie werkelte also zuletzt fleißig vor sich hin, habe aber keine nennenswerten Rücklagen bilden können. Und mittlerweile sei nicht nur der Laden, sondern auch die Backstube eine „Zeitbombe“: „Wir haben lauter alte Geräte. Den Backofen hat mein Vater 1963 gekauft. Der tut zwar seine Dienste, aber wenn der kaputt ist, kostet ein neuer Backofen rund 70 000 Euro. Und eine neue Teigrührmaschine, die den neuesten Bestimmungen entspricht, benötigen wir auch“, erklärt Jutta Golder. Eine neue Kühltheke sei ebenso fällig. Kostenpunkt: ebenfalls rund 70.000 Euro.

Konditorei am Ammersee schließt: Modernisierungskonzept bisher nicht möglich

Ein Modernisierungskonzept liege zwar seit einigen Jahren in der Schublade, doch eine Umsetzung sei bisher nicht möglich gewesen. „Heute muss man viel effektiver arbeiten, mit möglichst wenig Personal und viel Selbstbedienung,“ sagt Jutta Golder und fügt hinzu: „Aktuell sind wir schuldenfrei“, deshalb habe sich die Familie an Weihnachten geeinigt, keine neuen Investitionen zu tätigen, sondern das Geschäft aufzugeben.

Dabei hatten die Produktionsideen mit Sohn Lukas gerade noch mal Fahrt aufgenommen. Er hatte seine Eltern zu ungewöhnlichen Geschäftsideen motiviert: So wurden originelle Themenboxen mit verführerisch süßem Inhalt zu Fasching, Ostern, Muttertag, Vatertag und Weihnachten beworben, gepackt und verschickt. Die Kuchenpakete sind beliebt – auch während der Pandemie. Zwar blieb das Café zum Großteil geschlossen, die Konditorei blieb aber ganz normal geöffnet.

Trotzdem: „Es hat sich halt Vieles drumherum geändert, was wir mit unserer Eigenleistung nicht mehr ausgleichen können, obwohl wir unsere Arbeit immer sehr gerne gemacht haben.“ Eine gesicherte Zukunft kann sich die Familie für die Konditorei aufgrund der geringen Gewinnspanne und der Lage ihres Geschäfts nicht mehr vorstellen.

Worüber sich die Golders freuen, ist, dass sie ihre beiden Lehrlinge und auch einige Mitarbeiter gut weitervermitteln konnten. Auch Sohn Lukas hat eine vielversprechende Perspektive. Er wird ab Herbst eine leitende Position in einer großen, modernen Backstube übernehmen. Und noch etwas ist sicher: Ihre Kunden will die Familie Golder/von Thülen bis zum letzten Öffnungstag des Café Vogel, voraussichtlich Mitte des Jahres, mit der gewohnten Qualität und Freundlichkeit verwöhnen. Ursula Nagl

