Traditionshaus verschwindet: Es sorgte für den Aufschwung Herrschings – und weicht nun einem Neubau

Von: Andrea Gräpel

Seit Monaten sind in der Andechsstraße 2 in Herrsching Bauzäune aufgestellt. Das Haus aus dem 19. Jahrhundert soll nun einem neuen Wohn- und Geschäftshaus weichen. © Andrea Jaksch

Schon seit Monaten kündigen Bauzäune in der Andechsstraße 2 in Herrsching an, dass sich etwas verändert. In der jüngsten Bauausschusssitzung wurde dem Abriss der ehemaligen Traditionsbäckerei und dem Neubau eines Wohn- und Geschäftshauses zugestimmt.

Herrsching – Die von Albert Göppel gegründete Bäckerei in der Andechsstraße 2 trug Ende des 19. Jahrhunderts zum Aufschwung Herrschings bei. Die letzten Bäckermeister dort, Ulrich und Martin Stenzel, haben den Betrieb 2019 eingestellt, nachdem die Konkurrenz der Großbäckereien zu groß wurde und der Standort im Altort von Herrschings zu versteckt ist (wir berichteten). Seitdem fristet das alte Gebäude ein trauriges Dasein, seit Monaten ist es von Bauzäunen umgeben. Nun wird das ortsbildprägende Gebäude an der Kurve abgerissen. Es soll einem Wohn- und Geschäftshaus weichen.

Traditionshaus verschwindet: Wohn- und Geschäftshaus soll entstehen

Der Bestand mit diversen Nebenanlagen sei baurechtlich in dieser Form nicht genehmigt, merkte Bauamtsmitarbeiter Sebastian Kreisl in der Sitzung des Herrschinger Bauausschusses am Montag, 19. Juni, an. Deshalb stellt sich die Gemeinde einem Abriss auch nicht entgegen. Das Wohn- und Geschäftshaus, das anstelle der ehemaligen Bäckerei errichtet werden soll, ist mit zwei Vollgeschossen geplant und hat eine Grundfläche von 160 Quadratmeter.

Vorgesehen ist ein Satteldach mit Gauben nach Westen und Osten. Über den Schaufenstern an der nördlichen Giebelfront ist ein schmaler Erkervorbau vorgesehen. Zur Errichtung einer Terrasse an der südlichen Giebelseite ist eine Abgrabung auf 20 Quadratmeter geplant, die zwar nicht den Festsetzungen des Bebauungsplans entspricht. Allerdings beurteilte Kreisl diese Abgrabung als geringfügig und schlug vor, dem zuzustimmen. Weil auch nicht die notwendige Zahl Stellplätze nachgewiesen werden kann, verhandelt der Eigentümer mit der Verwaltung über einen Flächentausch, über den jedoch nicht öffentlich beraten wurde.

Abriss wartet nur noch auf Genehmigung des Landratsamts

In der Sitzung gab es zu dem Antrag auf Bauvorbescheid keine weitere Diskussion. Nur Christiane Gruber (BGH) verlieh ihrer Hoffnung Ausdruck, „dass das auch so ein schönes Gebäude wird, wie es das ortsbildprägende alte war“.

Nur die Bäckerei Sigl, die bereits in der siebten Generation und noch immer erfolgreich an der Mühlfelder Straße in Herrsching geführt wird, war älter als die Bäckerei an der Andechsstraße. Die Familie von Gründer Albert Göppel hatte bis 1982 dort produziert und dann das Geschäft verkauft. Ein zweiter Verkaufsladen, „Carlas Kaffeehaus“, ist bis heute im Eigentum der Familie. 1991 ging die Bäckerei im Altort in das Eigentum von Ulrich Stenzel über, dessen Sohn Martin bis 2019 Chef in der Backstube war. Welche Art Geschäft in das neue Ladenlokal einziehen soll, ist nicht bekannt. Sobald das Landratsamt den Bauantrag genehmigt, dürfte mit dem Abriss begonnen werden.

