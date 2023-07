„Völlig falscher Ansatz“: Alte Traktor-Tradition in Gefahr? Landwirte und Fahrlehrer gespalten

Von: Franziska Konrad

Traktor fahren auf dem Feld: Sind diese Arbeiten für Jugendliche bald Geschichte? Die Deutsche Versicherungswirtschaft fordert, den Führerschein ab 16 Jahren zu überdenken. © Martin Schutt

Der Traktorführerschein mit 16 Jahren sorgt aktuell für Diskussionen. Denn die Versicherungswirtschaft fordert, diesen zu überdenken. Die Landwirte sind sich zu diesem Vorschlag uneinig.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Mit dem Traktor Felder pflügen, Heuballen aufladen oder Flächen düngen: Für viele Jugendliche, die auf Höfen leben oder arbeiten, gehören diese Aufgaben selbstverständlich zum Alltag mit dazu. Doch ist damit bald Schluss? Die Deutsche Versicherungswirtschaft fordert, den Traktorführerschein ab 16 Jahren zu überdenken.

Zu groß sei die Unfallgefahr von jugendlichen Fahrern. Laut einer Studie der Versicherer starben im Jahr 2019 bundesweit 59 Menschen bei Kollisionen mit Traktoren, 618 wurden schwer verletzt. Ist ein Traktorverbot für Jugendliche hier der richtige Lösungsansatz? Landwirte aus der Region Bad Tölz-Wolfratshausen regieren bei diesem Thema gespalten.

Traktorführerschein mit 16: Jugendliche entwickeln auf Hof „Gespür für große Fahrzeuge“

Ganz und gar nicht nachvollziehen kann besagten Vorschlag Franz Grenzebach aus Weipertshausen. „Mit zwölf Jahren bin ich auf dem Hof meiner Eltern zum ersten Mal Traktor gefahren“, berichtet der Landwirt. „Mein Vater hat mir das von klein auf beigebracht. Damit bin ich aufgewachsen“. Der 30-Jährige ist sich sicher: Als Jugendlicher entwickle man dadurch „ein Gespür für die großen Fahrzeuge“. Zusätzlich lerne man den richtigen Umgang mit den Maschinen in der Fahrschule.

Was Grenzebach in der Traktor-Debatte noch zu bedenken gibt: der Fachkräftemangel in der Landwirtschaft. „Wir Landwirte tun uns schwer genug, die Höfe zu halten, Mitarbeiter und Nachfolger zu finden.“ Wenn Jugendlichen nicht mehr Bulldog fahren dürften, würde das die Problematik verschärfen, befürchtet der Weipertshauser.

Schorsch Meier , Fahrlehrer aus Wolfratshausen. © Archiv/Udo Klünsch

„Ein bisschen Risiko“ schwingt laut Landwirt Josef Schwaller aus Untersteinbach aber durchaus mit, wenn Teenager mit großen landwirtschaftlichen Maschinen im Straßenverkehr unterwegs sind. Allerdings betont der 62-Jährige: Entscheidend sei daher eine gute Ausbildung in der Fahrschule. „Dann sehe ich da absolut kein Problem.“ Auch Schwallers Kinder fuhren als Jugendliche mit dem Traktor, „da gab es nie Probleme“.

Traktorführerschein mit 16 Jahren in der Diskussion: Fahrlehrer sieht „völlig falschen Ansatz“

Fahrschullehrer Schorsch Meier aus Wolfratshausen hingegen sieht „einen völlig falschen Ansatz“ in der Diskussion. „Natürlich gibt es Unfälle mit Traktoren, doch das hat nichts mit dem Alter zu tun.“ Denn Meier weiß: Aufgeschlüsselte Unfallzahlen für die Gruppe der 16- bis 18-Jährigen gibt die Studie der Versicherungswirtschaft nicht her. Viele seiner jungen Schützlinge seien zuverlässigere Fahrer, betont Meier, „als Ältere, die sagen: Mir ist bisher eh’ nichts passiert.“

Nach Bestehen der Fahrprüfung dürfen Teenager ab 16 Jahren in Deutschland mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung auf Tempo 40 Traktoren fahren. Selbiges gilt laut dem Fahrlehrer übrigens für Autofahrer mit dem Führerschein Klasse B. Sie dürfen sich „ohne einen Meter Fahrpraxis“ legal hinters Steuer der Zugmaschinen setzen. „Da müsste man eher an diesem Punkt ansetzen. Anstatt es jungen Leuten zu verbieten, die extra einen Traktorführerschein machen“, ärgert sich der Fahrlehrer.

Anstatt Traktorführerschein mit 16: Landwirt hat Gegenvorschlag

Offen für die Empfehlung der Versicherungswirtschaft zeigt sich wiederum Landwirt Markus Huber aus Deining. „Ich bin bei dem Thema skeptisch. Der Umgang mit großen Traktoren – das bedeutet schon eine Verantwortung“, sagt der 38-Jährige.

Markus Huber Landwirt aus Deining. © Archiv/Sabine Hermsdorf-Hiss

Sein Gegenvorschlag: Den Traktorführerschein mit erlaubter Höchstgeschwindigkeit von 40 Kilometer pro Stunde erst ab 18 Jahren zuzulassen. Ab 16 könnten Jugendliche mit gedrosselter Geschwindigkeit, etwa 20 Kilometer pro Stunde, und ohne Anhänger fahren. Huber: „Das wäre eine gute Sache, um in das Ganze langsam reinzukommen.“

