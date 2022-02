„Tut verdammt weh“: Olympia-Traum von Kira Weidle geplatzt - Reaktionen aus ihrer Heimat nahe München

Von: Simon Nutzinger

Enttäuschung pur: Kira Weidle landet bei der olympischen Abfahrt in Yanqing auf dem undankbaren vierten Platz. © Robert Michael

Kira Weidle verpasste knapp eine olympische Medaille. 14 Hundertstelsekunden trennten die Ski-Rennfahrerin des SC Starnberg von Bronze. Entsprechend emotional äußerte sie nach dem Rennen.

Starnberg – Es gibt Momente, da genügt ein Bild, um zu verstehen, was in einer Person vorgeht. Im Fall von Kira Weidle ist es ein Emoji, ein gebrochenes Herz, um genau zu sein. Die Skirennläuferin des SC Starnberg hat es symbolisch über ihren Instagram-Beitrag gesetzt, den sie gestern Mittag in die Welt hinaussendete. Rund sieben Stunden zuvor war sie auf der Olympia-Strecke in Yanqing im Abfahrtsrennen auf Rang vier gerast. 14 Hundertstelsekunden fehlten am Ende zu Bronze. Fehlten zum Traum von einer olympischen Medaille. Weidle beginnt ihren Post mit den Worten: „Ja, es tut verdammt weh.“

Olympia 2022: Emotionaler Instagram-Post von Kira Weidle - „Es tut verdammt weh“

Seelische Schmerzen, die sich gestern ihren Weg bis ins heimische Starnberg bahnen. „Wir sind schon ein wenig niedergeschlagen“, räumt Vater Günther Weidle ein, der das Rennen um 4.30 Uhr deutscher Zeit gemeinsam mit Ehefrau Martina vor dem Fernseher verfolgt hat. Bis zur letzten Zwischenzeit hatte Tochter Kira voll auf Medaillenkurs gelegen. Lediglich 23 Hundertstel trennten sie zu diesem Zeitpunkt von der späteren Siegerin Corinne Suter (Schweiz).

Ein Rückstand, der im Ziel zu Silber gereicht hätte. Doch leuchtete dort stattdessen die 0,71 auf. Und zwar in rot, der Farbe, die kein Rennfahrer sehen möchte. Hinter Suter sowie den beiden Italienerinnen Sofia Goggia und Nadia Delago war Weidle plötzlich nur noch Vierte. Vater Günther sagt: „Wir konnten es am Anfang kaum glauben.“

Olympia: Kira Weidle verpasst knapp Medaille - „Konnten es am Anfang kaum glauben“

Ähnlich erging es in den frühen Morgenstunden Matthias Pohlus. Weidles langjähriger Förderer und Trainer beim SC Starnberg war sich zunächst gar nicht ganz sicher gewesen, ob er es zu der zugegebenermaßen arg unchristlichen Startzeit aus dem Bett schaffen würde. Aber als der Wecker klingelte und der Fernseher einmal lief, war die Müdigkeit dann doch schnell verflogen. „Da hat mich das Adrenalin gepackt“, sagt Pohlus und lacht.

Treue Fans: Ex-SCS-Präsident Ralf Kautzner verfolgt die Abfahrt gemeinsam mit seiner Tochter vor dem TV. © privat

Wie es sich für einen Trainer gehört, fieberte Pohlus nicht nur eifrig mit, sondern schaute auch ganz besonders auf die Feinheiten beim Lauf seines einstigen Schützlings. Prinzipiell erkannte er dabei zunächst einmal eine leicht veränderte Piste im Vergleich zum Training. „Sie war deutlich schneller.“ Für Weidle generell kein Nachteil. „Sie hat das drauf“, betont Pohlus. Auch die Fahrt der Starnbergerin ließ zunächst wenig Raum für Kritik. Von der ersten Sekunde an war Weidle fokussiert, attackierte die Bestzeit.

Kira Weidle bei Olympia: Medaille knapp verpasst - „Richtig bitter, aber so ist der Sport“

Die entscheidende Passage verortet Pohlus an der letzten Kurve vor dem abschließenden Flachstück. „Ich will mich jetzt wirklich nicht aus 15 000 Kilometern Entfernung als großer Besserwisser aufspielen“, stellt der SCS-Cheftrainer klar. „Aber ich denke, da ist die Kira im Vergleich zu den Top-Drei zu tief rausgekommen – da hat sie Tempo verloren.“ Eine Kleinigkeit, das ist klar. Aber eine, die letztlich womöglich den Ausschlag gab im Kampf um Gold, Silber und Bronze. „Richtig bitter, aber so ist der Sport. Die Abfahrt ist ein fieses Geschäft.“

Doch bei aller nachvollziehbaren Enttäuschung und der Suche nach möglichen Gründen – am Ende hat Kira Weidle einmal mehr bewiesen, dass sie im Alpin-Zirkus zur absoluten Weltspitze zählt. „Es war ohne jede Frage eine herausragende Leistung“, unterstreicht etwa Matthias Pohlus.

Auch Ralf Kautzner ist voll des Lobes: „Sie trägt ja praktisch die ganze Last des deutschen Teams im Speed-Bereich auf ihren Schultern“, gibt der ehemalige Präsident des SC Starnberg und jetzige Edel-Fan zu bedenken. „Damit musst du erst einmal so gut klar kommen wie sie.“ Gemeinsam mit seiner Tochter und einem Stofftier samt Kira-Stirnband als Glücksbringer hatte er sich frühmorgens vors TV gesetzt. „Wir hätten es ihr und der ganzen Familie so sehr gegönnt.“

Helge von Hirschhausen schlummerte da noch seelenruhig in den Federn. „Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich das Rennen verschlafen habe“, räumt der Vorsitzende des SCS ohne Umschweife ein. Als der erste Schreck darüber verdaut war, schnappt er sich freilich sogleich das iPad, um die Ergebnisse zu checken – und schickte umgehend aufmunternde Worte in Richtung China. „Ich habe Kira geschrieben, dass wir als SC Starnberg ungemein stolz auf sie sind. Sie bewegt seit Jahren großes für den deutschen Ski-Sport – das ist viel, viel wichtiger als jede Medaille.“

Olympia: Vater von Kira Weidle - „Ziele gibt es immer noch genügend“

Der vollen Rückendeckung kann sich Weidle auch von Seiten des Elternhauses gewiss sein. „Wir sind ja nicht nur dafür da, die Freudentränen zu teilen, sondern auch dafür, die anderen zu trocknen“, betont Vater Günther Weidle. Seiner Tochter habe er nach dem Rennen lediglich gesagt, dass sie den Tag trotzdem so gut es geht genießen solle. Er baut dabei auch auf den Beistand von Appartement-Kollegin Lena Dürr, die im Slalom ebenfalls als Vierte ins Ziel gekommen war. „Ich hoffe, die haben es sich gemütlich gemacht und auch das eine oder andere Bier aufgemacht.“ Denn eines steht für ihn fest: „Ziele gibt es immer noch genügend.“

Liest man Weidles Instagram-Post mitsamt des gebrochenen Herzens zu Ende, wird schnell deutlich, dass auch die 25-Jährige bereits wieder nach vorne schaut. „Aufstehen, Krone richten und weiter geht’s. Das nächste Rennen kommt bestimmt und ich werde mit mehr Leidenschaft als je zuvor am Start stehen.

Das ist nicht das Ende, sondern erst der Anfang“, heißt es dort. Zur Erinnerung: Die nächsten olympischen Winterspiele finden 2026 in Cortina d’Ampezzo statt, dem Ort des bisher größten Erfolgs der Starnbergerin. 2021 raste Weidle dort in der Abfahrt sensationell zu WM-Silber. Sie beschließt den Post mit einem weiteren Emoji: dem angespannten Bizeps. Volle Attacke also. Worte hätten es nicht besser darstellen können.*Merkur.de/bayern ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

