Trotz Waldbrandgefahr: Münchner (32) kocht Eier in Waldstück

Von: Andreas Höger

Ein Münchner kocht sich Eier an einem Waldstück bei Holzkirchen, ein Unbekannter entsorgt heiße Asche auf der Autobahn-Raststätte: Trotz aller Warnungen vor erhöhter Brandgefahr mussten Polizei und Feuerwehr am Sonntag zweimal eingreifen.

Holzkirchen/Föching - Die anhaltende Trockenheit hat Wald und Flur ausgedörrt, für den Landkreis Miesbach gilt aktuell die zweithöchste Stufe (Warnstufe 4 von 5) auf der Waldbrandgefahren-Indexkarte des Deutschen Wetterdienstes. Der Appell der Behörden, offenes Feuer zu vermeiden und besonders vorsichtig zu sein, drang am Sonntag (18. Juni) in Holzkirchen aber nicht zu allen durch.

Die Holzkirchner Polizei stellte ein gefährliches Lagerfeuer in einem Waldstück bei Holzkirchen fest. Und in der Autobahn-Raststätte Holzkirchen-Süd entsorgte jemand heiße Asche in einem Müllcontainer. Die Feuerwehr Föching konnte nach Angaben der Autobahnpolizei Holzkirchen ein Ausgreifen des Feuers verhindern.

Trotz Brandgefahr: Unbekannter leert heiße Asche in einem Müllcontainer aus

Nach Angaben der Polizei geriet am Sonntag an der Tank- und Rastanlage Holzkirchen-Süd gegen 14.20 Uhr ein großer Abfalleimer auf dem Parkplatz in Brand. Nach ersten Erkenntnissen soll heiße Asche in einen Unterflur-Müllcontainer geleert worden sein, was zu dem Feuer und starker Rauchentwicklung führte.

Die Freiwillige Feuerwehr Föching wurde alarmiert und traf schnell am Einsatzort ein. „Die mutige und professionelle Arbeit der Feuerwehrleute ermöglichte es, den Brand zügig unter Kontrolle zu bringen und vollständig zu löschen“, heißt es im Polizeibericht. Dadurch konnte eine Ausbreitung des Feuers auf die parkenden Fahrzeuge verhindert werden.

Unbekannter leert heiße Asche in einem Müllcontainer aus: Polizei bittet um Hinweise

Der genaue Schaden, der durch den Brand entstanden ist, steht noch nicht fest. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, meldet sich bei der Autobahnpolizeistation Holzkirchen unter der Telefonnummer 08024 / 9073-0.

Die Autobahnpolizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass das Entsorgen von heißer Asche in Abfalleimern verboten ist und zu Bränden führen kann. Es wird dringend empfohlen, keine heißen Materialien in Abfalleimern zu hinterlassen.

Trotz Waldbrandgefahr: Münchner entzündet gefährliches Lagerfeuer im Wald

Ein gefährliches Lagerfeuer entschärfte die Holzkirchner Polizei am Sonntagnachmittag gegen 15.50 Uhr. Aus einem kleinen Waldstück an der Wilhelm-Liebhaber-Straße wurde Rauchentwicklung gemeldet. Vor Ort traf eine Polizeistreife einen 32-Jährigen mit Wohnsitz in München an, der sich im Waldstück ein kleines Feuer machte, um Eier zuzubereiten. Löschmittel hatte er laut Polizei keine dabei. Die Beamten beließen es bei einer eindringlichen Ermahnung. Das Feuer wurde laut Polizei mithilfe von Wasser aus Wassereimern gelöscht. Es entstand kein Schaden.

Die Polizei weist darauf hin, dass Zündeln im Wald kein Kavaliersdelikt ist. Rauchen, offenes Licht, Lagerfeuer und Daxenfeuer im Wald oder an einem Wald angrenzenden Gelände sind daher verboten. Auch Zigarettenkippen dürfen nicht in freier Natur entsorgt werden - das gilt immer, bekommt aber bei erhöhter Waldbrandgefahr besondere Dringlichkeit.

