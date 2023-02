Nach Erdbeben in Türkei und Syrien: Moosburger Navis-Helfer auf dem Weg ins Katastrophengebiet

Von: Armin Forster

Teilen

Die Helfer des Moosburger Vereins Navis e.V. waren schon 2015 im Erdbeben-Einsatz in Nepal. Nun sind Navis-Mitglieder auch auf dem Weg ins türkische Katastrophengebiet. (Archivbild) © Navis e.V.

Die Moosburger Hilfsorganisation Navis e.V. bereitet nach der türkisch-syrischen Erdbeben-Katastrophe einen Einsatz vor. Das erste Erkundungsteam ist bereits aktiv.

Moosburg - Nach dem verheerenden Erdbeben in der Türkei und in Syrien hat sich die Hilfsorganisation Navis e.V. mit Sitz in Moosburg (Kreis Freising) auf den Weg in die Türkei gemacht, um einen Einsatz zu prüfen: „Unser Fact-Finding-Team ist nach Istanbul geflogen, von dort geht es dann weiter nach Adana“, berichtete Navis-Sprecher Wolfgang Wagner am Dienstagvormittag, 7. Februar, unserer Zeitung. Die vierköpfige Erkundungstruppe aus dem Landkreis Freising besteht aus Medizinern, Technikern und Logistikern, die über viel Erfahrung in Katastropheneinsätzen verfügen. Wagner: „Wir stehen im ständigen Kontakt mit der WHO und der EU, um unsere Einsatzoptionen zu klären.“

Spezialisiert auf Trinkwasseraufbereitung und Norfallversorgung: Navis-Helfer auf dem Weg in die Türkei

Die Ehrenamtlichen sollen vor Ort klären, ob, in welchem Umfang und wo genau Hilfe geleistet werden kann. Der Verein Navis ist dabei auf Trinkwasseraufbereitung und medizinische Notfallversorgung spezialisiert und befand sich unter anderem 2015 im Erdbeben-Hilfseinsatz in Nepal.

Die Navis-Helfer vor dem Abflug: (ab 2. v. l.) Hüseyin Kul, Dr. Thomas Geiner, Christian Pickal und Werner Hammerschmid als Fact-Finding-Team mit den Vorständen Lars Boehlkau (l.) und Michael Gmach (r.). © Navis e.V.

Am späten Dienstagnachmittag vermeldete Navis dann auf seiner Facebook-Seite, dass man zwischenzeitlich vom türkischen Generalkonsulat ein offizielles Hilfeersuchen erhalten habe. „Die Vorbereitungen für die Entsendung des ersten Hilfsteams laufen auf Hochtouren. Medizinische und technische Ausrüstung wird gerade für die Fracht vorbereitet - die Einsatzmitglieder bereiten sich auf einen 14-tägigen Auslandseinsatz vor.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Navis-Helfer werden von Spenden finanziert: Die Kontoverbindung

Ehrenamtliche Helfer von Navis e.V. unterstützen - Spendenverbindung Der Moosburger Verein Navis e.V. finanziert sich aus Spendengeldern. Wer die Ehrenamtlichen Helfer bei ihrer Tätigkeit unterstützen möchte, kann dies über folgende Kontoverbindungen tun: - Freisinger Bank, IBAN: DE71 7016 9614 0000 0011 12, BIC: GENODEF1FSR - Stadt-und Kreissparkasse Moosburg, IBAN: DE66 7435 1740 0000 4140 00, BIC: BYLADEM1MSB Alternativ findet sich auch auf der Homepage des Vereins ein Spenden-Formular.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.