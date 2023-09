Türkenfelderin will Kolonie für Tiny Houses gründen: „200 bis 300 Quadratmeter würden reichen“

Von: Ulrike Osman

Agnes Maria Forsthofer sucht Mini-Haus-Gleichgesinnte. © tb

In Zeiten knapper Wohnungen erscheinen kleine Modul-Holzhäuser, sogenannte Tiny-Häuser, als gute Alternative – zumindest theoretisch. Denn auch sie erfordern ein Grundstück mit Baurecht und Erschließung. Nach einem Platz für ein Tiny-Haus und gerne auch Gleichgesinnten sucht Agnes Maria Forsthofer – bisher ohne Erfolg.

Die Türkenfelderin möchte ihre Doppelhaushälfte verkaufen und sich verkleinern. „Das Haus ist mir zu groß“, sagt die 64-Jährige. Und sie hat auch kein gutes Gefühl dabei, als Einzelperson eine Fläche zu bewohnen, die für eine Familie mit zwei oder drei Kindern reichen würde. Deshalb sucht die umtriebige Ehrenamtliche – man kennt sie in Türkenfeld als Vorsitzende des Vereins Kulturverstrickungen – ein kleines Stück Land, auf dem sie ein Tiny-Haus platzieren kann. „200 bis 300 Quadratmeter würden reichen.“ Das könne „ein Eck in irgendeinem Garten“ sein oder ein größeres Grundstück, auf dem mehrere Mini-Häuser untergebracht werden könnten.

Verzicht ist nicht schlimm: Tiny House entspricht den Wünschen

Forsthofer kann sich gut vorstellen, mit Gleichgesinnten eine kleine Tiny-Haus-Kolonie zu gründen. „Vielleicht gibt es ja jemanden, der ein passendes Grundstück hätte, aber nicht weiß, wie er das Ganze anpacken soll“, hofft sie. Würde sich so jemand finden, wäre sie bereit, das Projekt federführend in die Hand zu nehmen. Ihre Suche mit Hilfe von Online-Anzeigen hat bisher nichts gebracht. Dabei gebe es bestimmt viele Menschen in einer ähnlichen Situation, glaubt die Türkenfelderin – „Alleinstehende, die in einem zu großen Haus leben“.

Sie habe im Laufe ihres Lebens immer wieder in kleinen Apartments gewohnt, erzählt die 64-Jährige. Von daher schreckt sie die Vorstellung nicht, nur noch wenig Wohnfläche zur Verfügung zu haben. Auch die Tatsache, dass sie auf einen Großteil ihrer Möbel und Einrichtungsgegenstände verzichten müsste, findet sie nicht schlimm. Die Sachen würde sie entweder einlagern oder einem Sozialkaufhaus zur Verfügung stellen.

Kater mit „Lebensende im Garten“: Zugang ins Freie ist wichtig

Wichtiger als aller Besitz ist Agnes Maria Forsthofer der ebenerdige Zugang ins Freie. Denn ihr nicht mehr ganz junger Kater soll natürlich mit ins neue Zuhause. „Mit ihm möchte ich nicht in eine Zwei-Zimmer-Wohnung irgendwo im zweiten Stock ziehen. Er soll sein Lebensende im Garten verbringen dürfen.“

