Hyperloop nimmt Fahrt auf: Forscher suchen 2024 nach neuem Grundstück

Von: Marc Schreib

Die beiden maßgeblichen Komponenten im Ottobrunner Gewerbegebiet: Die Kabine und die Hyperloop-Röhre. Sie ist 24 Meter lang. © Hyperloop

Auf einer Vakuum-Teststrecke wird der Hyperloop, ein ultraschnelles Transportmittel, in Ottobrunn getestet. Doch im kommenden Jahr suchen die Forscher nach einem neuen Grundstück.

Ottobrunn – Mit rund neun Mitarbeitern und einer ständig wechselnden Zahl von Studenten der Technischen Universität München arbeitet Gabriele Semino (27) an einem Mobilitätswunder – dem Hyperloop.

Die erste Teststrecke mit 24 Metern Länge ist im Juli in Ottobrunn eröffnet worden. Es ist die erste in Europa, die vollständig für den Passagierbetrieb zertifiziert ist. Aber schon jetzt plant man ein größeres Testsegment und wird im nächsten Jahr auf Grundstückssuche gehen.

Neue Hyperloop-Strecke der TU München: Unterwegs mit 900 Stundenkilometern

Wer ist nicht als kleiner Bub oder Mädchen durch eine Betonröhre gekrochen, um eines der ersten Abenteuer seiner Kindheit zu erleben? Viel Fantasie benötigt man auch als Erwachsener noch, wenn man sich den Hyperloop als ultraschnelles Transportmittel mit 900 km/h vorstellt, das ein Streckennetz über ganz Europa auswirft und damit eine Alternative zu Kurzstreckenflügen darstellt. Das ist das Ziel der TUM-Forscher, die in Ottobrunn das Prestigeprojekt betreuen und hier auch ihre Büros haben.

Es ging zunächst darum, den Hyperloop in der richtigen Größe zu bauen und die Systeme so zu skalieren, wie man sie braucht. Das Vakuum, ein essenzieller Bestandteil des neuen Fortbewegungsmittels, konnte getestet werden. Das Schwebesystem funktioniert mittlerweile schon statisch. Das heißt, ohne dass sich die Kapsel selbst bewegt.

Hyperloop-Projektleiter Gabriele Semino (l.) mit seinem Kollegen Florian Janke in der Röhre. © Hyperloop

Optimierung des Hyperloop läuft weiter: TUM-Team sucht Standort für längere Teststrecke

Seit Eröffnung der Teststrecke ist viel optimiert worden, wie Hyperloop-Projektleiter Gabriele Semino aus München-Moosach gegenüber dem Münchner Merkur erklärt. Hauptsächlich im Softwarebereich hat sich in den vergangenen vier Monaten viel getan: beim Schwebe- und Antriebssystem. Auch an der Steuerung haben die Mitarbeiter gefeilt. Vielleicht gibt es auch bald einen Hardwarewechsel? Parallel ist das Team damit beschäftigt, eine längere Strecke anzuvisieren.

Die TUM-Ingenieure wollen das, was sie aus dem ersten Segment gelernt haben, auf die nächste Stufe heben. Bisher konnte nur das Anfahren getestet werden. Bei 24 Metern ist naturgemäß noch keine höhere Geschwindigkeit möglich. Dafür ist die längere Strecke von mindestens einem Kilometer nötig. Mit der Planung ist bereits begonnen worden. Welcher Standort dafür ausgesucht wird, dazu kann die TUM noch nichts sagen.

Erste Hochrechnungen zeigen: Kosten einer Hyperloop-Strecke vergleichbar mit einer ICE-Strecke

Der Erfolg des Projektes wird unter anderem davon abhängen, wie viel Geld man in einen Kilometer Netzausbau stecken muss, um eine solche ultraschnelle Beförderung von der Vision in die Realität umzusetzen. Das System ist zwar noch nicht fertig entwickelt, aber erste Hochrechnungen im Vergleich zu einer Eisenbahn lassen sich laut Gabriele Semino bereits anstellen.

Demnach sind die Kosten einer Hochgeschwindigkeitsstrecke gut vergleichbar mit der Hyperloopstrecke, auch den Energieverbrauch betreffend. Dabei müsse man beachten, dass der Hyperloop mit rund 900 Stundenkilometern deutlich schneller fährt. „Das wird vor allem interessant sein bei der Fragestellung, ob man jetzt eine neue ICE-Trasse oder eine Hyperloopstrecke baut“, sagt der 27-Jährige.

Eine mögliche Innenansicht der Fahrgastkabine. Wie viele Plätze es geben wird, ist noch offen. © Hyperloop

Hyperloop in Ottobrunn nimmt Fahrt auf: Ultraschnelles Tempo kann Kurzstreckenflüge ersetzen

Allerdings gibt es auch ein prominentes Beispiel einer in Deutschland entwickelten, aber hierzulande eher berüchtigten Innovation: den Transrapid. Er funktioniert auch mit Magnetschwebetechnik, und sie war ihrer Zeit ebenfalls voraus. Aber heute, das sagt der Ottobrunner Ingenieur, ist die Leistungselektronik viel weiter entwickelt, was die Erfolgsaussichten eines neuen Projektes erhöht, die Wirtschaftlichkeit betreffend. Ein zweiter Nachteil des Transrapid damals: Er war nicht deutlich schneller als ein ICE. Ganz im Gegensatz zu einem Hyperloop, der mehr als das Doppelte an Tempo erreicht.

Weiterer Vorteil ist der gesellschaftliche Wandel. Die CO2-Bilanz im Vergleich zum Flugverkehr stellt in Zeiten des Klimawandels eine bedeutsame Größe dar. Hier sehen die Forscher einen Paradigmenwechsel, der sich günstig auf das Projekt auswirken könnte. Semino kann sich vorstellen, dass Fluggesellschaften ins Hyperloopbusiness einsteigen, um verlorene Flugmeilen wiederzugewinnen. „Man könnte die Flughäfen verbinden, sodass man Kurzstreckenflüge gar nicht mehr braucht.“

Größte Hürde steht zukünftigem Hyperloop-Ausbau noch bevor: Trassenbau durch die Bundesländer

Die größte Herausforderung sieht der Forscher in der unkomplizierten Durchsetzung von Trassen durch die Bundesländer mit Zustimmung der Bevölkerung. „Wir haben in Deutschland leider ein bisschen verlernt, gute Infrastruktur zu bauen. Das ist unabhängig von Hyperloop ein großes Problem.“ Die Gesellschaft müsse verstehen, dass eine solche bessere Infrastruktur auch irgendwo stehen muss.

