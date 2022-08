Wann wird der Tunnel Starnberg fertig? „2026“ auf Schildern überklebt - Es hakt am Papierkram

Von: Veronika Mahnkopf

„2026“ ist schon einige Zeit überklebt: Wegen des noch laufenden Planänderungsverfahrens für den B 2-Tunnel gibt es keine Termine für den Bau. Wann das Verfahren abgeschlossen werden kann, ist ungewiss. © Dagmar Rutt

„2026“ wird der Starnberger B2-Tunnel wohl nicht eröffnet. Das Datum wurde auf den Bautafeln überklebt. Das Planänderungsverfahren dauert an.

Starnberg – Nach wie vor gibt es keine Angaben, wann der B 2-Tunnel gebaut und vor allem, wann er fertiggestellt werden soll. Die Angaben „2026“ ist von den Bautafeln schon einige Zeit verschwunden, sie wurde einfach überklebt. Problem: Das Planänderungsverfahren, das inzwischen mehr als zwei Jahre läuft, ist nicht abgeschlossen.

Tunnel Starnberg: Planänderungen dauern an - Eröffnungsjahr unklar

Das Verfahren erstreckt sich nur auf Teilbereiche der Planungen, nicht den Tunnel an sich. Unter anderem war es erforderlich geworden, um neue Standards einzuhalten und Wünsche der Feuerwehr wie bei Aufzügen in Notausgängen und dergleichen zu erfüllen. Während des Verfahrens hatten Betroffene und Behörden 2020 Stellungnahmen abgeben können – und deren Auswertung dauert an.

B2-Tunnel Starnberg: Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamtes wird noch geprüft

Im Prinzip geht es nur um eine, die des Wasserwirtschaftsamtes. „Wir befinden uns aktuell in Abstimmung mit der Wasserwirtschaft. Die Zusammenarbeit mit dem Wasserwirtschaftsamt ist gut und konstruktiv, dennoch ist bei einem Vorhaben so einer Größenordnung wie dem Tunnel Starnberg eine umfassende und intensive Prüfung aller wasserwirtschaftlichen Belange notwendig“, erklärte Michael Meister, Sprecher des Staatlichen Bauamts Weilheim, auf Anfrage.

Eine Stellungnahme des Staatlichen Bauamts an die Regierung von Oberbayern kann erst erfolgen, wenn man sich mit dem Wasserwirtschaftsamt, vereinfacht gesagt, einig ist. Erst dann kann das Planänderungsverfahren abgeschlossen werden.

