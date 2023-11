Tod von Elmar Wepper: Große Bestürzung in Heimatgemeinde – Bürgermeister „schockiert“

Von: Lukas Schierlinger

Die Gemeinde Planegg hat ein prominentes Gesicht verloren. Der verstorbene Schauspiel-Star Elmar Wepper hatte über 30 Jahre im Würmtal gelebt.

Planegg - Elmar Wepper ist im Alter von 79 Jahren verstorben. Entsprechende Medienberichte hat die Agentin des Schauspielers inzwischen bestätigt. Wepper, einem breiten Publikum durch zahlreiche Auftritte in deutschen TV- und Kinoproduktionen bekannt, lebte seit über 30 Jahren in der Gemeinde Planegg (Landkreis Würmtal).

Bürgermeister zu Wepper-Tod: „Nachricht kam sehr überraschend“

Mit der Kunde von Weppers Tod konfrontiert, reagierte Planeggs Bürgermeister Hermann Nafziger (CSU) am Dienstagmittag bestürzt: „Ich habe gerade erst davon erfahren, und bin natürlich schockiert. Die Nachricht kam sehr überraschend.“ Seit dem 1. November 1990 sei der bekannte Schauspieler in der Gemeinde im Würmtal gemeldet gewesen.

Bürgermeister Nafziger zeichnet das Bild eines Mannes, der trotz seiner Prominenz aktiv am Gemeindeleben teilgenommen und den Austausch mit den Bürgern Planeggs geschätzt habe. „Ich habe Herrn Wepper in Gesprächen stets als sehr angenehmen Menschen wahrgenommen. Ich wünsche der Familie in dieser schwierigen Zeit alles erdenklich Gute.“

Elmar Wepper genoss die Zeit im Würmtal

Vor einigen Jahren hatte der gebürtige Augsburger Wepper in einem Gespräch von seiner Wahlheimat im Würmtal geschwärmt. „Ich bin da jetzt reingewachsen. Ich mag es so, wie es ist.“ Er habe seinen Lieblingsitaliener in Planegg gefunden und genieße die Zeit im Garten und Spaziergänge an der Würm mit Frau und Hund.

Zu Weppers größten Erfolgen als Schauspieler zählte die ZDF-Serie „Zwei Münchner in Hamburg“, für die er ab Ende der 1980er-Jahre gemeinsam mit Uschi Glas vor der Kamera stand. „Mir fehlen die Worte und ich bin tieftraurig und geschockt. Elmar war nicht nur einer meiner wichtigsten Kollegen, sondern auch ein wahrer Freund“, zitiert Bild Glas‘ erste Reaktion. Weppers Bruder Fritz (82) war lange Jahre ebenfalls als Schauspieler aktiv, hat seine Karriere inzwischen aber beendet.

Medienberichten zufolge sei Wepper in den frühen Morgenstunden des Dienstags (31. Oktober) verstorben. Als mögliche Todesursache wurde Herzversagen genannt. Offiziell bestätigt war dies zunächst nicht.

