Überschwemmung südlich von München: Isar-Loisach-Kanal wohl undicht – Krisenstab tagt

Von: Dominik Stallein

In Geretsried und Wolfratshausen stehen Grundstücke unter Wasser. Der Kanal zwischen Isar und Loisach ist womöglich undicht. © Sabine Hermsdorf-Hiss

In Wolfratshausen und Geretsried gibt es Überschwemmungen: Wassermassen haben den Wertstoffhof und eine Gärtnerei direkt am Kanal geflutet. Ein Krisenstab tagt.

Wolfratshausen/Geretsried - Die Gärtnerei direkt neben dem Loisach-Isar-Kanal steht seit Donnerstagfrüh unter Wasser. Der Wertstoffhof ist gesperrt - aus demselben Grund. Hier wurden eilig noch einige schwere Maschinen gerettet. Ein Blick von sicherer Entfernung zeigt: Das Wasser steht deutlich mehr als einen halben Meter hoch. Der frisch sanierte Kanal ist möglicherweise an einem Teilstück undicht. Das Wasser dringt laut ersten Prüfungen durch die Böschung. Teile des Spazierwegs entlang des Wassers sind abgeriegelt. Ein Krisenstab der Feuerwehren aus Wolfratshausen, Weidach und Geretsried, Polizei, beiden Bürgermeistern und Experten von Uniper und des Wasserwirtschaftsamts prüft einige weitere Maßnahmen.

Überschwemmung in Geretsried und Wolfratshausen: Es gibt Probleme am Loisach-Isar-Kanal

Mittags gab es ein erstes Krisentreffen im Feuerwehrhaus am Hatzplatz in Wolfratshausen - unter anderem mit Bürgermeister Klaus Heilinglechner. Um kurz nach 13 Uhr machte sich Geretsrieds Bürgermeister Michael Müller in Gelting vor Ort ein Bild. Er sieht, wie das Wasser in die Gewächshäuser flutet und über Maschinen schwappt. „Schon jetzt danke ich allen Beteiligten“, sagt er. „Die Entscheidung, was jetzt zu tun ist, müssen alle sehr gut abwägen. Es ist schwierig, keine Frage.“ Für den Bürgermeister ist klar: „Die Gefahrenabwehr muss immer im Vordergrund stehen.“

Grundstücke unter Wasser- Feuerwehr muss Wege sperren: Hochwasser in Wolfratshausen und Geretsried

Um 13.50 treffen die Experten des Wasserwirtschaftsamts erneut im Feuerwehrhaus ein. Sie haben sich zuvor ein Bild von der Lage am Kanal gemacht. Die Besprechung des Krisenstabs findet hinter verschlossenen Türen statt. Zwischenzeitlich treffen Polizeibeamte und der Katastrophenschutz ein. Um 14.30 Uhr ist Bewegung am Hatzplatz. Die ersten Einsatzwagen verlassen den Hof, Besprechungsteilnehmer telefonieren vor dem Feuerwehrhaus. Michael Müller und Wolfratshausens Rathauschef Klaus Heilinglechner geben eine erste offizielle Meldung ab. „Es gab einen Wassereinbruch“, sagt Müller. Die Böschung zur Kanalseite hin brach an einigen Stellen. „Der Damm wird durchnässt“, so Müller, das dahinterliegende Grundstück der Gärtnerei steht unter Wasser. „Wir wissen die Gründe noch nicht sicher“, ist den Bürgermeistern wichtig, zu betonen. Klar ist: Der Kanal wurde in diesem Jahr aufwendig saniert.

Konkrete Maßnahmen können die Bürgermeister aktuell noch nicht verkünden. „Derzeit läuft die Gefahrenbeurteilung der Experten des Wasserwirtschaftsamts und Uniper“, sagen die Rathauschefs. In „ein bis zwei Stunden“ soll auf Grundlage dieser Expertenmeinung eine Entscheidung getroffen werden, wie es weitergeht.

