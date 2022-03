Ukraine-Konflikt: Hier rollt die Hilfe aus München ins Kriegsgebiet – „wünsche Euch alles Gute“

Von: Nadja Hoffmann

Mehrere Laster und Sprinter bringen 300 Kubikmeter an Hilfsgütern in die Ukraine. © Wolfgang Krzizok

Von München über Krakau fährt ein Hilfs-Konvoi zur ukrainischen Grenze, dort werden Medizin und Nahrung übergeben. Die tz ist mit an Bord. Das Ziel der Güter ist Kiew, Zentrum des Ukraine-Kriegs.

Moosinning - Es ist Punkt 13.30 Uhr, als es auf dem Hof von Harry Hoyler, Chef des Vereins Helferschwein, laut wird. Motoren heulen auf, es wird gehupt, ein Martinshorn ertönt. Nach fünf Tagen Vorbereitung setzt sich die Hilfskolonne für die Ukraine von Moosinning aus in Bewegung.

Es sind Autos mit Anhängern, Sprinter, Lastwagen und ein Reisebus. Der 40-Tonnen-Sattelschlepper, der stundenlang beladen wurde, ist schon unterwegs in Richtung Osten. Mit fünf Stunden Vorsprung fährt er über Regensburg, Hof, Görlitz und Krosno an die polnisch-ukrainische Grenze. Dort soll ein riesiges Unterstützungspaket an eine Helferorganisation aus der Ukraine abgegeben werden. Der Zielort: Kiew, die ukrainische Hauptstadt, die mitten im Kriegsgebiet liegt und zum Zentrum des Ukraine-Konflikts geworden ist.

Ukraine-Konflikt: Hilfs-Konvoi aus München macht sich auf zur ukrainischen Grenze

„Es gibt eine Absprache mit der dortigen Regierung“, sagt Roland Hefter. Der SPD-Stadtrat ist zusammen mit seinem Kollegen Felix Sproll von der Volt-Fraktion mit an Bord, fährt einen der Sprinter. Insgesamt 100 mutige Menschen aus München und Umgebung nehmen an dem Hilfskonvoi teil.

Stadtrat Felix Sproll sagt: „Ich wollte nicht nur in München Hilfe koordinieren*, sondern die Möglichkeit ergreifen, auch vor Ort im Krisengebiet zu helfen. Mir ist es sehr wichtig, die Situation dort zu sehen.“ Menschen ins sichere München zu bringen, sei das beste Ziel der Aktion. Roland Hefter ergänzt: „Zum einen macht es uns froh, dass wir direkte Hilfe leisten und etwas für die Menschen tun können. Zum anderen gibt es eine riesige Dankbarkeit für die Unterstützung aus der Gesellschaft. Sie motiviert uns.“

Die Helfer sind am Mittwoch (2. März) von Moosinning aus in Richtung Ukraine gestartet. © Wolfgang Krzizok

Ukraine-Krieg: Riesige Unterstützung für Münchner Helfer - 30.000 Euro an Spenden

Tatsächlich ist die Unterstützung, die die Helfer im Vorfeld bekommen haben, enorm. „Es ist Wahnsinn, was hier seit Samstag los war“, sagt Armin Landshammer vom Helferschwein-Verein. 300 Kubikmeter an Hilfsgütern haben Leute auf den Hof von Hoyler in Moosinning gebracht. Darunter ein Großteil medizinischer Ausrüstung wie Wundverbände, Schmerzmittel, Jod. Der Emergency Service des Roten Kreuzes hat einen eigenen Sprinter vollgepackt und schickt ein eigenes Team an die polnisch-ukrainische Grenze. „Allein Samstag und Sonntag haben wir 200 Überweisungen via PayPal bekommen“, sagt Landshammer. Insgesamt 30.000 Euro an Spenden sind zusammengekommen.

„Ein Mann aus Niederbayern hat uns einfach 6000 Euro Spritgeld gegeben“, sagt Landshammer. 40 Fahrzeuge gehören zur Hilfsaktion, die an verschiedenen Orten gestartet sind. Ziel ist es, bis zum frühen Donnerstagmorgen an der polnischen Grenze in der Nähe der ukrainischen Stadt Lemberg anzukommen. Dort soll der Reisebus dann Passagiere bekommen - und zwar Flüchtlinge, die an der Grenze gestrandet sind.

Kreisdekan Markus Beyer gibt dem Hilfsteam für die Ukraine den göttlichen Beistand. © Nadja Hoffmann

Hilfs-Konvoi macht sich auf in den Ukraine-Krieg: „Wünsche Euch alles Gute“

„Ich wünsche Euch alles Gute für Eure Reise", sagte Kreisdekan Michael Bayer. Der Pfarrer war kurz vor der Abfahrt auf den Hof nahe Erding gekommen. Er betete mit den Konvoi-Teilnehmern und wünschte sich, dass die Ukraine schnell zur Ruhe kommt. „Wir werden zerrissen von Bildern des Krieges", mahnte der Kreisdekan zum Frieden. Es ist ein Moment, in dem es ganz ruhig wurde. Bevor Hupen und das Martinshorn zum Aufbruch einer ganz besonderen Fahrt riefen - dem Hilfskonvoi ins Krisengebiet.