Schimmel und Ungeziefer in Flüchtlingsunterkunft: Ukrainerinnen erheben in Brief schwere Vorwürfe

Von: Martin Becker

Hier in der Containerunterkunft am der Biberger Straße leben aktuell rund 240 Geflüchtete aus der Ukraine. © Martin Becker

Zwei Ukrainerinnen beklagen die schlimmen Zustände in der Container-Unterkunft in Unterhaching und schalten die Behörden ein.

Unterhaching – Der Brief ist gerichtet an die „sehr geehrten Vertreter der Behörden“ und endet mit den Worten: „Wir hoffen, dass Sie uns helfen können.“ Geschrieben und mit Fotos garniert haben ihn zwei Ukrainerinnen, die in der Container-Flüchtlingsunterkunft an der Biberger Straße in Unterhaching untergebracht sind. In dem Schreiben, das die 47-Jährige aus Dnipro und die 61-Jährige aus Charkiw auch dem Münchner Merkur zukommen ließen, beklagen sie „sehr schlechte Bedingungen“ mit Schimmelbefall und Kälte in der Containersiedlung.

Den Brief haben die beiden Frauen auf Ukrainisch geschrieben, durch ein Übersetzungsprogramm laufen lassen und ausgedruckt – so ähnlich, mit Hilfe einer Spracherkennungs-App, verläuft auch das Gespräch im Container.

Schimmel und Tiere in Container-Unterkunft: Ukrainerinnen schicken Brief ans Landratsamt

Der Schimmelbefall sei das Hauptproblem, sagen die beiden und zeigen die Stellen: in den Ecken am Boden, hinterm Bett. Der Eindruck, dass es zu kalt sei in den Containern, verfestigt sich nicht; eher zu warm, trotz gekippter Fenster. „Nachts kühlen wir auf 19 Grad herunter.“ Beim Interview dürften es vier Grad mehr gewesen sein.

Schimmel hat sich an den Wänden gebildet. © Martin Becker

Als Ursache vermuten die Ukrainerinnen das Lüftungssystem mit einem etwa acht Zentimeter großen Luftloch, das sich in der Außenwand kurz über dem Boden befindet, und dem Heizlüfter an der Decke. „Der Boden ist sehr kalt, meine Kartoffeln sind mir schon eingefroren“, erzählt die 47-Jährige. Die kalte Luft kondensiere, Wassertröpfchen würden sich an der Decke bilden und die Wände wieder hinunterlaufen – dadurch entstehe der Schimmel. Überdies komme über das Lüftungsloch Ungeziefer in die Unterkunft, Mäuse und Insekten würden den Durchschlupf nutzen.

Ukrainerinnen in Unterhaching haben Angst vor Krankheiten

„Wir haben Angst, hier bronchitisches Asthma oder Tuberkulose zu bekommen“, lassen die Ukrainerinnen vom Smartphone übersetzen. Im Brief an die Behörden steht, sie bekämen „Nasenbluten, Kopfschmerzen, Schwindel und Desorientierung“.

Ihr Schreiben hatten die beiden Damen zunächst an die Gemeinde Unterhaching adressiert – doch die ist gar nicht zuständig, sondern das Landratsamt. Dorthin gelangte der Brief schließlich. Und auf Nachfrage des Münchner Merkur schildert eine Sprecherin des Landratsamts den Fall – allerdings mit etwas anderen Schlussfolgerungen.

Landratsamt hat Bewohnerinnen „über geeignetes Heiz- und Lüftungsverhalten informiert

„Der Schimmelbefall ist an Flächen entstanden, an denen Kartonagen gelagert wurden, also an kalten Stellen ohne Luftzirkulation“, heißt es in der Stellungnahme vom Landratsamt. Man habe die Bewohnerinnen „über geeignetes Heiz- und Lüftungsverhalten informiert, insbesondere über richtiges Stoßlüften, sodass die feuchte Luft entweichen kann“. Das werde allerdings nicht umgesetzt: „Dies ist kein spezifisches Problem unserer Containeranlagen, auch in vielen Wohnungen führt falsches Lüften und Heizen zu Schimmelbildung.“ Aufgrund des Schimmelbefalls kam inzwischen übrigens ein Fachmann, zudem wurde den Bewohnerinnen ein Umzug innerhalb der Anlage angeboten, dies hätten sie allerdings abgelehnt.

Kritik an Wlan

Zwei weitere Kritikpunkte bringen die aus der Ukraine geflohenen Damen an. Innerhalb der Containeranlage sei das Wlan schlecht, „wir müssen meist in den Landschaftspark gehen, um an freies Internet zu kommen“. Die 47-Jährige aus Dnipro schickt ihren Sohn (14), der am Schulunterricht teilnimmt, für Hausaufgaben deshalb in die Bibliothek am Rathausplatz. Und: Am Eingang zu den Containern baumeln dicke Stromkabel herab, kleine Kinder würden sie zum Spielen benutzen. „In der Ukraine war ich Ingenieurin für Arbeitsschutz. Ich halte diese Konstruktion für lebensgefährlich“, sagt die 47-Jährige.

Das Landratsamt kommentiert auch diese beiden Aspekte. „Die Klagen über die Leistungsfähigkeit des Internets sind uns bekannt. Die zeitweisen Probleme entstehen, wenn ein Großteil der Bewohner – hier leben rund 240 Personen – gleichzeitig unter anderem Fernsehsendungen streamt.“ Dafür reiche die Bandbreite technisch nicht aus – in Zusammenarbeit mit der Gemeinde würden aber Alternativen geprüft. Was die Stromkabel angeht: „Die Führung der Stromkabel ist konstruktionsbedingt, aber nicht ideal. Wir prüfen derzeit, ob es noch eine andere Möglichkeit der Befestigung gibt. Darüber hinaus sind wir mit den Eltern in Kontakt, um sie für ihre Aufsichtspflicht zu sensibilisieren, denn trotz aller Verlockungen sind Turnübungen an den Stromkabeln nicht akzeptabel.“

Es dürfte noch eine Weile dauern, bis die Ukrainerinnen sich mit dem Containerleben arrangiert haben. Sie kommen beide aus Millionenstädten, sind etwas verwundert, nun in einer von Sicherheitspersonal bewachten Sammelunterkunft zu leben: „Wir sind hier in einem Gefängnis. Dabei dachten wir, in Deutschland würden Sozialwohnungen für Flüchtlinge gebaut.“ Dass darauf auch viele Bundesbürger warten, war ihnen nicht bewusst. Trotzdem wollen sie gern hier bleiben.

