Marie (8) will Ukraine helfen und startet Waffelverkauf: Aktion geht viral - Sogar ZDF berichtet

Auch die Polizei greift zu: Neben vielen Bürgern kauften unter anderem zwei Polizisten Benefiz-Waffeln, die die Schülerin Marie gemeinsam mit ihrem Freund Ben ausgab. © Forster

Der Andrang war enorm: Das Benefiz-Waffelbacken der Moosburger Schülerin Marie (8) hat reichlich Spenden für die Ukraine ergeben - und bundesweit für Aufsehen gesorgt.

Moosburg – Ein voller Erfolg und ein großer Akt der Solidarität: So lässt sich zusammenfassen, was sich am Freitag am Moosburger Mühlbachbogen abgespielt hat.

Ukraine-Konflikt: Marie (8) will helfen - und startet Benefiz-Waffelverkauf

Wie berichtet, hatte Marie Gmeinwieser (8) vor wenigen Tagen überlegt, wie sie das Leid der Ukrainer lindern könnte. Und war dann auf die Idee gekommen, einen Benefiz-Waffelverkauf vor der Haustüre zu starten. Was sie und ihre Familie nicht ahnten: Die Aktion sprach sich nicht nur in Moosburg herum, sondern sprang von ihren in Briefkästen verteilten Flyern auch über in Soziale Netzwerke, wo die Geschichte viral ging und bundesweit Interesse von Medien weckte.

Backen in Moosburg Waffeln für den guten Zweck: Marie Gmeinwieser mit ihren Eltern Nadine und Klaus. © Forster

Der Höhepunkt dürfte für Marie ein Beitrag über sie in den Kindernachrichten von ZDF „logo!“ am Donnerstag gewesen sein. Denn diese schaut die Zweitklässlerin selbst regelmäßig – dort war sie auf den Krieg in der Ukraine aufmerksam geworden. „Es haben sich auch die Redaktionen von ZDFtivi sowie Radio Bayern3 und Antenne Bayern bei uns gemeldet, um über Maries Vorhaben zu berichten“, erzählte am Freitagmittag Mutter Nadine Gmeinwieser freudestrahlend und sichtlich stolz auf ihr Kind.

Waffelverkauf für Ukraine: Auch ZDF-Kindernachrichten “logo!“ berichten über Marie

Währenddessen heizten sie und ihr Mann Klaus die fünf Waffeleisen an und trugen die Teigschüsseln an die improvisierte Backstation auf ihrer Veranda, vor der eine große Peace-Friedensflagge hing. „Wir waren schon verblüfft, welche Wellen das schlägt“, sagte die 40-Jährige. „Wir wollten doch nur eine kleine Waffelaktion machen.“

Durch Waffelverkauf: Zweitklässlerin sammelt 2100 Euro für Ukraine

Damit trafen die Gmeinwiesers wohl bei vielen einen Nerv: Bereits Minuten nach dem Verkaufsstart um 12.30 Uhr bildete sich eine lange Schlange vor dem Gartenzaun, mancher hatte für die Wartezeit in weiser Voraussicht gar einen Klappstuhl mitgebracht. Allererste Käuferin war Hildegard Barth. „Eine hervorragende Sache“, lobte die 75-jährige Moosburgerin, während ihr Marie Puderzucker auf die dampfende Waffel klopfte. Die Nachrichten vom Krieg würden ihr sehr nahegehen, erzählte die Seniorin. Statt des veranschlagten einen Euros gab es von Barth daher einen Zwanziger für die Spendenbox.

Vor dem Haus in der Moosburger Bonau bildeten sich lange Schlangen. © Forster

Und die füllte sich rasant. Gegen 13 Uhr stiegen zwei Polizisten mit Tellern aus ihrem Streifenwagen und tauschten nach kurzer Wartezeit einen Geldschein gegen eine Waffel. Selbst Bürgermeister Josef Dollinger huschte kurz vorbei, um die Aktion zu unterstützen. Verwandte der Gmeinwiesers waren sogar eigens aus Karlsruhe angereist. Und auch die hiesigen Großeltern hatten Blechkuchen gebacken, um Maries Straßenverkauf zu fördern.

Hilfe für Ukraine: Marie verkauft 420 Waffeln - Erlös geht an „Aktion Deutschland hilft“

Am Nachmittag, als rund 420 Waffeln über den Zaun gereicht und die Teigschüsseln leer gekratzt waren, ergab eine erste Zählung der Gmeinwiesers über 2100 Euro. Alles soll nun an die „Aktion Deutschland hilft“ fließen.