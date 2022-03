Flucht aus Ukraine geglückt – junger Oberbayer wieder mit Ehefrau vereint

Von: Boris Forstner

Da werden sie so schnell nicht mehr hinkommen: Felix Schimke-Klubuk und seine Frau Myroslava in Bukowel in den ukrainischen Karpaten. Die 29-Jährige konnte aus dem Kriegsgebiet entkommen. © Privat

Tagelang bangte Felix Schimke-Klubuk um seine Frau. Während der junge Mann in Weilheim weilte, saß seine Frau Myroslava in der Ukraine fest. Nun gelang ihr die Flucht.

Weilheim - Es waren bange Tage für Felix Schimke-Klubuk. Auch wenn der 33-Jährige immer optimistisch war, konnte er bis vor kurzem nicht sicher sein, ob seiner Ehefrau Myroslava (29) die Flucht aus dem ukrainischen Kriegsgebiet gelingt. Schimke-Klubuk war bereits vor rund zwei Wochen nach Weilheim gekommen – und am Freitagabend konnte er vermelden: „Meine Frau ist auf dem Weg nach Berlin, sie sollte am Wochenende hier ankommen.“

Nur telefonischer Kontakt war in den vergangenen Tagen zwischen dem 33-jährigen Unternehmer, der jahrelang in Kiew gelebt und dort vor zwei Jahren auch geheiratet hatte, und seiner ukrainischen Frau möglich. Schon als Russlands Präsident Wladimir Putin am Montag die „Volksrepubliken“ Donezk und Luhansk als unabhängige Staaten anerkannte und ankündigte, Truppen dorthin zu schicken, war für Schimke-Klubuk klar: Seine Frau muss raus aus Kiew. „Wir hatten auch Infos aus Armee-Kreisen, da hieß es ganz klar: Packen und nichts wie weg“, sagt Schimke-Klubuk.

(Unser Weilheim-Penzberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Flucht aus Kiew: Junger Oberbayer bangte um seine Frau

Eine gute Entscheidung. Denn als die russischen Truppen in der Nacht zu Mittwoch ihren Angriff auf die Ukraine starteten, war Myroslava schon weit entfernt in einer Kleinstadt im Nordwesten des Landes, unweit der Grenzen zu Belarus und Polen. „Dort besitzt ihre Familie eine Wohnung“, sagt Schimke-Klubuk.

Eigentlich wollte die 29-Jährige vorerst dort ausharren, weil sie ihr Heimatland nicht verlassen und mithelfen wollte, es zu verteidigen. „Aber dann hat die ukrainische Armee im Innenhof eine Artilleriebataillon aufgebaut und Scharfschützen aufs Dach geschickt“, berichtet Schimke-Klubuk. Denn in der Kleinstadt gebe es sonst nur ein- bis zweistöckige Häuser, doch das Gebäude, in der seine Frau untergekommen war, sei ein zehngeschössiger Stahlbeton-Klotz, der aus militärischer Sicht strategisch günstig für die Verteidigung liegt. „Denn nach der Stadt kommt nur noch 60 Kilometer Wald und dann die Grenze nach Belarus“, sagt Schimke-Klubuk.

Krieg in der Ukraine: Flucht aus Krisengebiet mit dem Taxi

Allerdings ist so ein auffälliges Haus, an dem Militär stationiert ist, auch ein willkommenes Ziel. Deshalb war für Schimke-Klubuk klar: Da kann seine Frau nicht bleiben. Deshalb machte sie sich am Mittwoch auf in Richtung Polen, um irgendwie in den Westen zu gelangen. Für das Auto habe es schon kein Benzin mehr gegeben, deshalb hatte sich Myroslava ein Taxi genommen, um an die polnische Grenze zu kommen. Vorher hatte ihr Schimke-Klubuk noch geraten, alles, was über ihren Beruf Aufschluss geben kann, zu verstecken und nur abfotografiert auf dem Handy mitzunehmen. „Denn sie ist Kinderärztin, die Ukrainer hätten sie sonst nie über die Grenze gelassen“, sagt der 33-Jährige.

Weil seine Frau noch vor dem größten Flüchtlingsstrom dran war, gelangte sie einigermaßen unkompliziert nach Polen. Schimke-Klubuk hatte Bekannte im Nachbarland, die nahmen seine Frau, die nur noch einen Rucksack bei sich trug, auf. „Psychisch ist sie natürlich völlig fertig. Sie musste ja ihre Familie zurücklassen, die aufs Land geflohen ist“, fühlt er mit. Mit dem Zug sollte Myroslava am Freitag nach Berlin fahren und dann am Wochenende zu ihm nach Weilheim kommen.

Nach Rettung seiner Frau aus der Ukraine: Spendenaktion geplant

Dort werden sie jetzt versuchen, sich ein neues Leben aufzubauen. „Vielleicht kann meine Frau ja erst einmal als Ärztin für Geflüchtete arbeiten?", überlegt er. Denn mit einer Anerkennung als Ärztin werde es ohne deutsche Sprachkenntnisse schwer, das weiß Schimke-Klubuk. Gleichzeitig will er eine Spendenaktion für die Ukraine ins Leben rufen, um Geld ins Land zu schicken. „Damit sich die Leute etwas zu Essen und Medizin besorgen können, lebenswichtige Dinge." Denn eines ist ihm klar: In die Ukraine, in der er viele schöne Jahre verbracht hat, wird er so schnell nicht mehr kommen.