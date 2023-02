In eigener Wohnung mit Messer angegriffen – 54-jähriger Dachauer stirbt

Ein Streit zwischen einer Ukrainerin und einem Wohnungsinhaber ist in einem Mehrfamilienhaus in Dachau tödlich geendet. (Symbolbild) © Michael Gstettenbauer/Imago

Im Streit ist eine 51-jährige Frau auf einen Wohnungsinhaber losgegangen. Die Verletzungen am Oberkörper waren so schwer, dass der Mann starb.

Dachau – In einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Pater-Roth-Straße in Dachau hat sich am Sonntagabend ein Streit entwickelt. In dessen Verlauf griff die 51-jährige Ukrainerin zu einem Messer und verletzte den 54-jährigen Wohnungsinhaber damit schwer, wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord mitteilte.

Ukrainerin geht auf Wohninhaber mit Messer los – Dachauer stirbt an Verletzungen

Die 54-jährige Exfrau des Opfers und ihr neuer Ehemann, die beide zur Tatzeit in der Wohnung zugegen waren, griffen ein, um die Angreiferin zu überwältigen und zu entwaffnen. Jedoch waren die bereits erlittenen Stichverletzungen am Oberkörper des Geschädigten so schwer, dass dieser noch in der Wohnung verstarb.

Die Ukrainerin wurde noch am Tatort vorläufig festgenommen und am Montag auf Antrag der Staatsanwaltschaft München II wegen Verdachts des Totschlags dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft gegen die 51-Jährige an.

