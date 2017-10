Ultraleichtflugzeug muss auf Wiese bei Sauerlach notlanden

Wegen technischer Schwierigkeiten musste ein Ultraleichtflugzeug auf einem Feld bei Sauerlach notlanden. Beide Insassen wurden schwer verletzt.

Sauerlach - Ein Ultraleichtflugzeug musste am Montagvormittag auf einer Wiese nahe dem Ortsausgang Altkirchen (Gemeinde Sauerlach) notlanden. Wie die Polizei mitteilt, hatte das Flugzeug kurz nach dem Start in etwa 100 Metern Höhe technische Schwierigkeiten, die die Notlandung nötig machten. Feldarbeiter beobachteten das Manöver und setzten einen Notruf ab. Die 50 und 54 Jahre alten Insassen wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

In der Nähe befindet sich der Ort, an dem Ultraleichtflugzeuge starten und landen. Am Flugzeug entstand ein Totalschaden, der auf etwa 40.000 Euro geschätzt wird.

Vor Ort sind laut Feuerwehreinsatzzentrale neben Rettungsdienst und Polizei die Feuerwehren Sauerlach, Altkirchen, Arget, Oberhaching, Taufkirchen und die Kreisbrandinspektion.

hei

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa