Passagier hatte „Vibration" bemerkt: Lufthansa-Flug nach München muss 16 Minuten nach Start umkehren

Von: Lucas Sauter Orengo

Ein Lufthansa-Flug von Hamburg nach München musste abgebrochen werden. Der Grund: Ein Vogeleinschlag kurz vor dem Abheben in Richtung Bayern.

Flughafen München - Zwischenfall auf einem Flug der Lufthansa von Hamburg nach München am Montag, dem 31. Juli. Nach wenigen Minuten in der Luft entschied sich die Besatzung, den Flug abzubrechen und zurück zum Helmut-Schmidt-Airport zu steuern. Der Grund: Ein Vogel-Einschlag beim Start. Wie avherald berichtet, erklärte ein Passagier nach dem Flug, beim Abheben eine „Vibration“ an Bord festgestellt zu haben.

Passagier hatte „Vibration“ bemerkt - Flug nach München muss kurz nach Start abgebrochen werden

Wie es weiter heißt, entschied sich die Crew bei etwa 5300 Fuß den Steigflug abzubrechen. Anschließend, so das Portal weiter, sank der Flieger vom Typ A 320-200 auf knapp 3000 Fuß, um dann 16 Minuten nach Take-Off wieder in Hamburg zu landen. Demnach warteten bereits Einsatzkräfte auf die Maschine, die anschließende Inspektion ergab dann, dass wohl eine Vielzahl von Spatzen in die Turbinen gelangt waren.

Lufthansa-Flug von Hamburg nach München - Besatzung muss Steigflug abbrechen

Die Passagiere wurden anschließend mit einer A 321 nach München geflogen, ein Flugzeug, das ohnehin nach München hätte gebracht werden müssen, so avherald.com weiter.

Erst kürzlich gab es einen Zwischenfall auf einem Lufthansa-Flug: Wegen eines Gewitters in München musste eine Maschine aus Boston in Köln/Bonn landen. Am Flughafen München flog jüngst ein Drogenkurier aus Kolumbien auf. Er hatte unglaubliche 90 Packungen Kokain im Körper.