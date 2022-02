Unfall auf der A8: Oma und ihr Enkel (12) fliegen mit ihrem Auto fünf Meter durch die Luft

Von: Thomas Eldersch

Auf der A8 Richtung Salzburg kam es am Samstag zu einem schweren Unfall. © Peter Steffen/dpa

Ein filmreifer Unfall ereignete sich am Samstagmorgen auf der A8 Richtung Salzburg. Ein Unfall an einem Stauende führte zu einem erneuten Rückstau bis nach München rein.

Brunnthal - Am frühen Samstagmorgen kam es auf der A8 bei Brunnthal zu einem kuriosen Unfall. An einem Stauende kollidierten zwei Autos. Eines davon flog daraufhin fast fünf Meter durch die Luft. Die beiden Insassen kamen mit leichten Verletzungen davon. Aufgrund des Unfalls staute es sich allerdings noch weiter - sogar bis auf die A99.

Unfall auf der A8: Rentnerin übersieht Stauende

Wie die Autobahnpolizei Holzkirchen in einer Pressemitteilung schreibt, war gegen 7.15 Uhr ein Mann aus München mit seinem Honda in Richtung Salzburg auf der A8 unterwegs. Als er auf ein Stauende zufuhr, musste er auf der linken Fahrspur abbremsen. Dies übersah wohl eine 79-jährige Fahrerin - ebenfalls aus München - in ihrem VW. Sie wollte noch nach rechts ausweichen, aber da war es schon zu spät. Sie stieß mit ihrer linken Front gegen das Heck des Hondas.

Der Aufprall muss noch so heftig gewesen sein, dass der VW abhob. Das Auto überschlug sich und flog laut Augenzeugenbericht rund fünf Meter durch die Luft. Am Ende kam der Wagen auf allen vier Rädern auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen. Die beiden Insassen schienen einen Schutzengel gehabt zu haben, denn sowohl die 79-Jährige als auch ihr zwölfjähriger Enkel wurden nur leicht verletzt. Sie wurden mit einem Rettungswagen nach München in eine Klinik gebracht.

Unfall auf der A8: Rückstau bis auf die A99

Die Polizei schätzt im Anschluss an den Unfall den Schaden auf insgesamt rund 15.000 Euro. Für die Unfallaufnahme und die Bergung musste der rechte Fahrstreifen etwa 1,5 Stunden gesperrt werden. Dadurch entwickelte sich ein weiterer Stau. Dieser reichte laut Polizei sogar zurück bis auf die A99. Im Einsatz war, neben der Autobahnpolizei Holzkirchen, auch die Feuerwehr München Land. (tel)