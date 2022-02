Am Schliersee: Sohn von Ski-Legende bei Autounfall verletzt - er wurde regelrecht „abgeschossen“

Von: Christian Masengarb

Die Unfallstelle an der Kreuzung Spitzingstraße/B307 bei Schliersee. © Thomas Plettenberg

An der Abzweigung der B307 zur Spitzingstraße bei Neuhaus/Schliersee sind drei Autos zusammengestoßen. Beteiligt war ein Sohn von Ski-Legende Markus Wasmeier.

Neuhaus - An der Abzweigung der B 307 zur Spitzingstraße bei Neuhaus sind am Montag gegen 12 Uhr drei Autos zusammengestoßen (siehe Erstmeldung). Dabei sind zwei Menschen leicht verletzt worden, unter ihnen der zweitälteste Sohn (28) von Ski-Legende Markus Wasmeier. Dies bestätigte der Doppelolympiasieger unserer Zeitung. Sein Sohn sei regelrecht „abgeschossen worden“.

Laut Polizei übersah ein 35-jähriger Ingolstädter mit seinem Audi A 5 von Bayrischzell kommend beim Abbiegen nach links auf die Spitzingstraße den entgegenkommenden VW-Transporter des Wasmeier Freilichtmuseums. Beide Autos stießen frontal zusammen. Die gerade im Frontbereich starken Schäden an beiden Wagen lassen auf eine wuchtige Kollision schließen.



Wasmeier-Sohn bei Autounfall verletzt: Sein Auto schlitterte Abhang hinunter

Durch die Energie des Zusammenstoßes prallte der VW gegen den Audi A 3 eines 75-jährigen Fischbachauers, der auf der Spitzingstraße darauf wartete, auf die B 307 einbiegen zu können. Beide Autos schlitterten einen Abhang hinunter und blieben mehrere Meter neben der Straße in einer Wiese liegen. Der Audi A 5 blockierte eine Fahrbahn der Bundesstraße. Der Fischbachauer und Wasmeier wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. An allen drei Autos entstand Totalschaden.



Der Sohn des ehemaligen Skirennfahrers Markus Wasmeier wurde am Schliersee bei einem Autounfall verletzt. © Stephan Jansen/dpa

Die Feuerwehr Schliersee rückte aus, um die Unfallstelle zu säubern und zu sichern. Die B 307 wurde für die gesamte Dauer des Einsatzes halbseitig und während der Bergung der Fahrzeuge kurzzeitig komplett gesperrt. Dadurch entstanden leichte Verkehrsbehinderungen, die sich jedoch größtenteils auf die unmittelbare Unfallstelle beschränkten. Laut Andreas Dietmannsberger, Kommandant der Feuerwehr Schliersee und Einsatzleiter vor Ort, war die Bundesstraße ab 14.30 Uhr wieder uneingeschränkt befahrbar. Im Einsatz waren überdies Rettungsdienst, Straßenmeisterei, Polizei, ein Spezialfahrzeug zur Ölbeseitigung und drei Abschleppwagen.



Wasmeier froh, dass Sohn bei „heftigem Unfall“ nur leicht verletzt wurde

Markus Wasmeier sprach gegenüber unserer Zeitung von einem „heftigen Unfall“. Er sei erleichtert, dass sein Sohn nur leicht verletzt wurde.

14.40 Uhr: Laut Andreas Dietmannsberger, Kommandant der Feuerwehr Schliersee und Einsatzleiter vor Ort, ist die B307 seit 14.30 Uhr wieder uneingeschränkt befahrbar. Die Unfallstelle ist gesäubert. Im Einsatz waren 20 Mann der Feuerwehr Schliersee sowie Rettungsdienst, Straßenmeisterei, Polizei und drei Abschleppwagen.

Der offizielle Bericht der Polizei zum Unfall steht noch aus. Nach übereinstimmenden Berichten von der Unfallstelle hat aber offenbar der schwarze Audi A5 von Aurach kommend beim Abbiegen den entgegenkommenden VW-Bus des Wasmeier-Museums übersehen und frontal gerammt. Der Wasmeier-Bus traf daraufhin den silbernen Audi A3. Beide Fahrzeuge blieben nebeneinander einige Meter neben der Straße liegen.

Unfall am Schliersee: Sohn von Markus Wasmeier leicht verletzt

Die Unfallstelle an der Kreuzung Spitzingstraße/B307 bei Schliersee. © Thomas Plettenberg

Update, 13.56 Uhr: Am Unfall beteiligt waren laut Polizei drei Autos. Nach Berichten von der Unfallstelle handelte es sich dabei um einen schwarzen Audi A5, einen silbernen Audi A3 mit Miesbacher Kennzeichen sowie einen Kleinbus des Wasmeier-Museums. Ski-Doppelolympiasieger Markus Wasmeier bestätigte gegenüber unserer Zeitung, dass den Kleinbus einer seiner Söhne lenkte. Ihn treffe am Unfall keine Schuld. Er sei nach dem Zusammenstoß ins Krankenhaus gekommen. Laut Polizei wurde eine Person leicht verletzt, an den Autos entstand Totalschaden.

Die Unfallstelle an der Kreuzung Spitzingstraße/B307 bei Schliersee. © Thomas Plettenberg

Unfall an Spitzingstraße/B307: Wasmeier-Sohn leicht verletzt

Update, 13.12 Uhr: Nach Angaben der Polizei waren am Unfall drei Autos beteiligt. Ein Fahrer wurde leicht verletzt. Die Straße ist durch den Unfall teils blockiert und nur halbseitig befahrbar. Der Rückstau hält sich dennoch derzeit laut Google Maps in Grenzen. Die Feuerwehr Schliersee ist laut Polizei vor Ort, um die Unfallstelle zu säubern.

Erstmeldung vom 21. Februar, 12.20 Uhr: Spitzingstraße/B307: Unfall mit mehreren Autos

Schliersee - An der Abzweigung der B307 zur Spitzingstraße bei Neuhaus hat es einen Unfall mit mehreren Autos gegeben. Eingeklemmt ist offenbar keiner der Fahrer. Die Polizei ist vor Ort. An der unmittelbaren Unfallstelle kommt es laut Google Maps zu Behinderungen. Davon abgesehen fließt der Verkehr flüssig. Wir werden weitere Informationen veröffentlichen, sobald sie bekannt werden.